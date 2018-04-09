«إعمار» تلغي رسوم التسجيل وتقدم عروضاً خاصة للسداد في «مهرجان دبي العقاري»

أعلنت «إعمار العقارية»، إلغاء رسوم التسجيل الخاصة بمبيعات كافة وحداتها السكنية والتجارية، خلال «مهرجان دبي العقاري»، الذي تنطلق دورته الأولى غداً، في مركز دبي التجاري العالمي. كما تقدم «إعمار»، خطط سداد خاصة لعدد من وجهاتها، خلال فترة المهرجان حصرياً.

ويتولى «مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري»، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك، تنظيم «مهرجان دبي العقاري»، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على مكانة دبي كوجهة أولى للاستثمار، حيث يجمع الحدث تحت مظلته، أبرز المطورين، ومختلف المعنيين بالقطاع العقاري، في ملتقى هو الأول من نوعه. وتشارك «إعمار» في المهرجان، بصفتها الشريك الاستراتيجي المؤسس.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: «نحن على ثقة بأن مهرجان دبي العقاري، سيلعب دوراً محورياً في تعزيز نمو القطاع، من خلال استعراض أكبر مجموعة من المشاريع العقارية المميزة على مدى الأيام الثلاثة للحدث. وتحرص «إعمار» على دعم المهرجان كشريك استراتيجي مؤسس.

كما ستقدم حوافز استثنائية للعملاء، تتضمن منحهم فرصة شراء الوحدات التي تطورها «إعمار»، وفق أعلى معايير التميز في التصميم والبناء، والتي تمتاز بمواقعها ضمن أكثر المناطق استقطاباً للاهتمام في دبي، بما في ذلك «خور دبي» و«وسط مدينة دبي» و«دبي هيلز استيت» و«إعمار الجنوب» و«إعمار بيتشفرونت» و«المرابع العربية» و«مرسى دبي».

وستقدم «إعمار» عرضاً يلغي رسوم التسجيل لشراء العقارات، مع توفير خطط سداد خاصة لمختلف الوجهات التي سيتم إطلاق وحداتها للبيع أثناء الحدث. وسيكون للشركة جناح خاص في المهرجان، تستعرض فيه أحدث الوجهات السكنية التي أطلقتها مؤخراً، وستقوم أيضاً بإطلاق وحدات جديدة حصرية».

وتتضمن الوجهات التي أطلقتها «إعمار»، مؤخراً، بيتش فيستا وسنرايز بي في إعمار بيتشفرونت، الجزيرة الخاصة التي تقع في الخليج العربي، وتتيح للسكان الوصول إلى شاطئ خاص بطول 1.5 كيلومتر، وسفرون، أول مجمع لمنازل التاون هاوس في إعمار الجنوب، الوجهة الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وكولكتيف، المفهوم الجديد والمبتكر لمساحات العيش المشترك في دبي هيلز استيت، وبرج ذي جراند السكني ضمن خور دبي .