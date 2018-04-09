حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز العلاقات مع جورجيا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس ديميتري كومسشفيلي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد في جمهورية جورجيا والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالمسؤول الجورجي والوفد المرافق، مشيداً بالعلاقات الثانية القائمة بين البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء بحث الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والسياحية بين الإمارات وجورجيا وسبل تعزيز التعاون القائم لما فيه مصلحة البلدين و الشعبين الصديقين.

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الجورجي بالنهضة الحضارية والعمرانية و التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارات، منوهاً بأن الدولة أصبحت مقصداً مهماً لمختلف الشركات العالمية الباحثة عن فرص للاستثمار مستفيدة من التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة غداء تكريما للمسؤول الجورجي والوفد المرافق. حضر اللقاء والمأدبة الشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية وعبد العزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة والدكتور محمد عبدالله المحرزي، مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.