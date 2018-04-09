الإمارات تتصدر العالم في عدد المناطق الحرة

ذكرت وكالة «سي بي آي فايننشال» المالية العالمية، أن الإمارات تتصدر العالم بعدد المناطق الحرة في دولة واحدة، والتي توفر ملكية أجنبية بنسبة 100%. وتمتلك الإمارات 45 منطقة حرة، منها 10 مناطق تحت الإنشاء، و30 في دبي وحدها. وتعاملت المناطق الحرة في دبي مع سلع بقيمة 434 مليار درهم أو ما يبلغ ثلث التجارة الخارجية البالغ حجمها 1.3 تريليون درهم في العام الماضي.

وبلغ جم الصادرات من المناطق الحرة في الإمارات 225.5 مليار درهم العام الماضي، بنسبة نمو 6.6% مقارنة بالعام السابق له، وهي تمثل 19.5% من إجمالي صادرات البلاد عام 2017. وتصل الصادرات العالمية من المناطق الحرة إلى 22.63 % من إجمالي الصادرات البالغ قدرها 15.46 ترليون دولار. وتبلغ صادرات المناطق الحرة في الدول الآسيوية 2.4 تريليون دولار، وهي تتصدر تجارة المناطق الحرة العالمية، بينما يبلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط 552 مليار دولار.

وتضيف المناطق الحرة 500 مليار دولار إلى التجارة العالمية ويعمل بها 66 مليون شخص، وفق إحصاءات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.