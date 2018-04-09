120 ملياراً لأكبر 10 مشاريع مرتبطة بـ«اكسبو دبي»

قدر تقرير لشبكة بي ان سي، المزود للمعلومات حول المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا القيمة الإجمالية لأكبر 10 مشاريع تطوير مرتبطة بمعرض اكسبو 2020 بنحو 32.7 مليار دولار (120 مليار درهم) وذلك حتى تاريخ 31 مارس.

وهناك العديد من المشاريع في مختلف القطاعات في الإمارات التي ستساهم في نجاح معرض اكسبو 2020، وحسب تقرير شبكة بي ان سي فإن القيمة المُقدرة لأكبر المشاريع المؤثرة التي يمكن تصنيفها أهم الأنشطة الإنشائية المرتبطة بمعرض اكسبو هي 42.5 مليار دولار (156 مليار درهم) في دبي، منها 17.4 مليار دولار (64 مليار درهم) تم إنفاقها على أهم مشاريع البنية التحتية والنقل و13.2 مليار دولار (48.5 مليار درهم) تم إنفاقها على أكبر مشاريع الإسكان (عقارات تجارية وسكنية) و11 مليار دولار (40.4 مليار درهم) تم إنفاقها على أكبر مشاريع الضيافة مثل الفنادق والوجهات السياحية والمتنزهات الترفيهية.

وقبل انطلاق الحدث الضخم بنحو عامين ونصف، تشهد دبي توسعات كبيرة في مجال التخطيط العمراني. وتبرز في أفق المدينة ناطحات السحاب والرافعات البرجية في مواقع الإنشاءات حيث يتسابق المقاولون مع الزمن لإنجاز مشاريعهم قبل الموعد المحدد.

وتشمل هذه المشاريع المرحلة الأولى لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي التي تأتي على قائمة أهم المشاريع بقيمة 8 مليارات دولار (29.36 مليار درهم). ومطار آل مكتوم الدولي هو جزء من مدينة تغطي مساحة 140 كيلومتراً مربعاً أو 10 أضعاف مطار دبي الدولي الذي تم رفع طاقته الاستيعابية لاستقبال أكثر من 100 مليون مسافر سنوياً.

ويُعد مطار آل مكتوم الدولي أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية حتى 160 مليون مسافر سنوياً. ويليه مشروع دبى الجنوب بقيمة 6.8 مليارات دولار (25 مليار درهم). وهي مجموعة وحدات سكنية خضراء مستدامة.

وسيكون مشروع مدينة دبي للمعارض بقيمة 6.6 مليارات دولار مركزاً جديداً للمعارض التجارية ويساعد دبي على جذب المزيد من زوار الأعمال ما سيرفع نسبة إشغال الفنادق.

وأحد أهم المشاريع الجارية هو توسعة الخط الأحمر لمترو دبي إلى مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار. وتوجد 9 مشاريع من أصل 10 مشاريع مرتبطة بمعرض اكسبو في دبي الجنوب أو متصلة بشكل مباشر بمشروع ميجا سيتي.

وقال أفين جدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة بي ان سي: تقدم أكبر الأحداث العالمية مثل معرض اكسبو العالمي فرصاً اقتصادية عظيمة لأصحاب المصلحة والمدينة المضيفة وذلك من خلال الاستفادة من الاستثمارات الضخمة في المشاريع - البنية التحتية والإسكان والسياحة وغيرها من المشاريع، وتمر مدينة دبي بهذه المرحلة في الوقت الحالي.

وتم إضافة معالم جذب مثل دبي باركس آند ريزورتس وحديقة آي إم جي وغيرها إلى العدد المتزايد من معالم الجذب في دبي لضمان بقاء السياح لفترة أطول وازدهار صناعة السياحة. كما تعكس الأنشطة الإنشائية التي تُجرى على قدم وساق، فإن مشاريع معرض اكسبو 2020 تساهم في ازدهار قطاع الإنشاءات مما يؤثر إيجابا في الاقتصاد الكلي. وهذا يساهم في استقرار الاقتصاد والاستهلاك.

وازداد عدد رافعات البناء والعمال بشكل ملحوظ في دبي الجنوب حيث سيتم تشييد قرية اكسبو 2020. وأضاف جدواني: بعد إنجاز تلك المشاريع ستصبح دبي الجنوب بشكل خاص ومدينة دبي بشكل عام مدينة متكاملة ومستدامة يتوسطها مطار آل مكتوم الدولي.