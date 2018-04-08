فوربس: الإمارات الدولة الخليجية الأكثر نشاطاً في شرق أفريقيا

أكدت مجلة «فوربس» الأميركية أن دولة الإمارات هي الدولة الخليجية الأكثر نشاطاً في منطقة شرق أفريقيا.

وقالت في تقرير نشرته أمس عن النشاط الاقتصادي لدول الخليج في منطقة شرق أفريقيا والعلاقات التجارية بين دول الخليج ودول المنطقة إن دبي، التي وصفتها بأنها المركز التجاري الرائد في دولة الإمارات، هي التي قادت إلى هذا التفوق في منطقة شرق أفريقيا، وذلك منذ أن بدأت نشاطها الاقتصادي في المنطقة منذ نحو عقد.

وأشار تقرير فوربس أيضاً إلى الاتفاقية التي أبرمتها مؤخراً مجموعة موانئ دبي العالمية مع حكومة أرض الصومال لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في ميناء بربرة.