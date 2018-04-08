«روف مرسى دبي» يشرع أبوابه أمام تجربة ضيافة مميّزة

شهد «مرسى دبي» أمس إضافة وجهة ضيافة عصرية جديدة تستقي أجواءها من الموقع المجاور للواجهة المائية مع افتتاح فندق «روف مرسى دبي»، خامس مشاريع العلامة التجارية المتخصصة بالفنادق الراقية من الفئة المتوسطة «روف للفنادق».

وسيبدأ الفندق باستقبال ضيوفه في أجواء حيوية تناسب المسافرين من السياح ورجال الأعمال كما يمتاز بموقعه ومرافقه المتنوعة والمنسجمة مع تطلعات الشباب المواكبين لأحدث التطورات التقنية والراغبين بالبقاء على تواصل مع العالم .

ويقدم «روف مرسى دبي» خياراً لزوار المدينة، بفضل موقعه المجاور للمرسى، وما يقدمه من مزايا تلبي تطلعات الضيوف المهتمين بالإقامة في وجهات توفر القيمة الكبيرة وتقنيات التواصل وتمثل في الوقت ذاته امتداداً لمحيطها الثقافي كما يمتاز الفندق باحتضانه المركز التقني الذي يوفر وجهات اجتماعية مثالية للشباب العصري.

وتعتبر «روف للفنادق» مشروعاً مشتركاً بين «مِراس» و«إعمار العقارية»، وافتتحت العلامة التجارية حتى اليوم 4 فنادق في مواقع مركزية في المدينة وهي «روف وسط المدينة» و«روف سيتي سنتر» و«روف المركز التجاري» و«روف المدينة الطبية» ويجري التخطيط لافتتاح فنادق جديدة مستقبلاً.

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «إعمار للضيافة»: «تعد منطقة «مرسى دبي» من الوجهات السكنية والترفيهية المفضلة بفضل الموقع المميز على الواجهة المائية واحتضانها لباقة واسعة من الخيارات الترفيهية والمطاعم والمقاهي. وتتجسد في «روف مرسى دبي» قيم العلامة التجارية التي تركز على تطوير فنادق ذات مواقع مركزية تسمح للضيوف بالبقاء متصلين بالعالم من حولهم».