927 مشروعاً تجارياً على منصات التواصل في دبي

أصدرت اقتصادية دبي 927 رخصة للمشاريع التجارية التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة «التاجر الإلكتروني»، وذلك منذ إطلاق المبادرة في مارس 2017 ولغاية نهاية مارس 2018.

وشهد الربع الأول من العام الجاري إصدار 245 رخصة جديدة ضمن المبادرة، فيما سجل الشهر الماضي أكبر إصدار شهري لرخص التاجر الإلكتروني بواقع 139 رخصة، وحل شهر يونيو 2017 ثانياً بـ 101 رخصة، وجاء شهر أكتوبر 2017 ثالثاً بـ 97 رخصة.

وتعنى مبادرة «التاجر الإلكتروني» بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في دبي.

قطاعات

وبادر قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي برفع عدد الأنشطة التجارية المتاحة لرخصة التاجر الإلكتروني إلى 340 نشاطاً، مع إتاحة 10 أنشطة للرخصة الواحدة على أن تكون الأنشطة متناسقة ضمن نفس الفئة. ومع وجود 2164 نشاطاً تجارياً ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية لاقتصادية دبي، تشكل أنشطة التاجر الإلكتروني 15.7% من إجمالي الأنشطة التجارية المتوافرة للأعمال في دبي.

وخلال عام منذ إطلاق المبادرة، استحوذت مجموع «الملابس الجاهزة» على النسبة الأكبر من أنشطة رخص التاجر الإلكتروني مقارنة بمجموعات الأنشطة الأخرى بواقع 233 رخصة، تلتها مجموعة المطاعم والمقاهي بـ 206 رخص، فيما حلت مجموعة الإدارة والمعلومات ثالثاً بـ 82 رخصة، تليها مجموعة الخياطة النسائية والتصميم في المرتبة الرابعة بـ 80 رخصة.

وحلت مجموعة «تنظيم الحفلات والفعاليات» خامساً بـ 74 رخصة. فيما استقطبت الوساطة التجارية 34 رخصة مقابل 21 رخصة لخدمات النشر والطباعة، بالإضافة 21 رخصة ضمن مجموعة إلكترونيات و18 رخصة لمجموعة المشاغل اليدوية، فيما توزعت باقي الرخص على مجموعات أنشطة متفرقة.

جنسيات

ومن حيث توزيع جنسيات رخص التاجر الإلكتروني، حل المواطنون أولاً بين أصحاب الرخص حيث استحوذوا على 948 رخصة، يليهم السعوديون بـ 39 رخصة والبحرينيون بـ 19 رخصة، وتم إصدار 13 رخصة لرواد أعمال من سلطنة عمان و7 رخص لكويتيين. واستحوذت المرأة على 59.9% من إجمالي رخص التاجر الإلكتروني الصادرة منذ مارس 2017 ولغاية 2018 بواقع 555 رخصة، مقابل 40.1% حصة الرجل من إجمالي الرخص بواقع 372 رخصة.

حماية المستهلك

وفي خطوة نوعية لدعم الثقة والمصداقية للمشاريع، تم إضافة شعار حماية المستهلك إلى مواقع التاجر الإلكتروني المرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية من أجل توفير الحماية للمستهلك وتعزيز ثقته بهذه المواقع، خاصة أن المعاملات تتم إلكترونياً عبر التعاقد عن بعد ولا يكون المنتج محل التعاقد بين يدي المستهلك.

اتفاقيات

وواصل قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي دعم توسع المشاريع المرخصة ضمن «التاجر الإلكتروني» من خلال حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع نخبة من المؤسسات والشركات التجارية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والمعارض لإتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع لعرض منتجاتهم وأعمالهم.

وفي هذا الإطار، وقعت اقتصادية دبي اتفاقية مع مؤسسة دبي للمرأة يتم بموجبها تسجيل 36 رخصة «تاجر إلكتروني» مجاناً لمجموعة من سيدات صاحبات المشاريع التي تدار عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يعزز قدراتهن التنافسية، وتخفيف العبء المالي عليهن، فيما تقوم المؤسسة بدعم أصحاب رخصة «التاجر الإلكتروني» المسجلين في اقتصادية دبي من خلال إرسال تفاصيل فعالياتهم لقاعدتي بيانات المؤسسة ونادي دبي للسيدات، والإعلان عن هذه الفعاليات على قنوات التواصل الاجتماعي للمؤسسة.

وبمقتضى الاتفاقية يتم منح صاحبات رخصة التاجر الإلكتروني خصماً بنسبة 30% على العضوية السنوية والخدمات التي يقدمها نادي دبي للسيدات ومنتجع الأصالة الصحي، وتنظيم معارض لمنتجاتهن وخدماتهن بمقر النادي.

وتنفيذاً للاتفاقية، نظمت مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع اقتصادية دبي خلال الشهر الماضي «منصة رائدات الأعمال الإلكترونية ـ إنستا هب» كباكورة مبادرات ومشاريع يعتزم الجانبان إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وكان قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي قد وقع في وقت سابق اتفاقية تعاون بالشراكة مع كل من: تعاونية الاتحاد، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو. وتنص اتفاقية تعاونية الاتحاد على تخصيص مساحات عرض لمنتجات أصحاب مشاريع من رخصة التاجر الإلكتروني في مختلف منافذ البيع الخاصة بفروع تعاونية الاتحاد.