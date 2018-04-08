ملتقى الاستثمار السنوي يحشد نخبة خبراء الاقتصاد في دبي

يشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2018، الذي تستضيفه دبي 9 ـ 11 الجاري مشاركة نخبة من خبراء المال والأعمال العالميين ذوي الرؤى المعمقة والأفكار الملهمة لتبادل الآراء والخبرات حول أوضاع الاستثمار العالمي.

ومن المقرر أن تقود النخبة من الخبراء مناقشات وحوارات حول عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام أوساط قطاع الاستثمار منها توجهات الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة والترويج الاستثماري والعملات الافتراضية وصناديق الثروة السيادية ذلك في موقع الحدث بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

تدفقات أجنبية

ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» فإن التوقعات بتحقيق الدول الرئيسية في العالم لمعدلات نمو مرتفعة تؤشر إلى ارتفاع في معدلات التجارة والتعافي الاقتصادي لدى الشركات والمؤسسات وهو ما سيؤدي إلى تزايد معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية، لتبلغ قيمة التدفقات 1.8 تريليون دولار عام 2017 و1.85 تريليون في 2018.

وتشارك في الملتقى 18 دولة ووجهة استثمارية لتقدم عروضها التقديمية عن الدول التي تمثلها، وهو ما يمنح الفرصة للعديد من البلديات والمدن والدول للترويج للفرص الاستثمارية لديها أمام المستثمرين المحتملين، والإضاءة حول القطاعات الاستثمارية التي يروجون لها.

ويشهد الملتقى مشاركة كل من الإمارات، الصين، جورجيا، إيطاليا، الهند، كوريا الجنوبية، روسيا، مصر، الكنغو الديمقراطية، مالي، بوتسوانا، الكاميرون، ونيجيريا ويستهدف الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وأكثر الطرق فاعلية لاستقطاب المستثمرين للقطاعات الاستثمارية وتحتل الإمارات المركز 11عالمياً بين أكبر الدول استقطاباً للاستثمارات المباشرة.

وجهة استثمارية

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: نجح ملتقى الاستثمار السنوي خلال السنوات السبع المنصرمة في تعزيز موقعه كحدث رائد وفريد من نوعه من حيث إسهامه في تمتين مكانة الإمارات كوجهة استثمارية مميزة، واستقطاب آلاف العارضين والمشاركين لتكوين شراكات الأعمال والترويج لمشروعاتهم وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن الملتقى يمنح الفرصة للوصول إلى كبار المستثمرين والقادة الحكوميين، وترتيب المباحثات بين الشركات بعضها البعض وبين الشركات والحكومات من جانب آخر، وهو ما يمهد الطريق لشراكات أعمال مستقبلية. كما تمنح فعاليات الحدث المهمة المشاركين الفرصة للتعرف إلى خريطة أفضل المواقع الاستثمارية حول العالم، وعروض الاستثمار وتوجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحديات والحلول التي يكشف عنها أكثر من ألف من خبراء الاستثمار الأجنبي المباشر.