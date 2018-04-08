1.3 مليون يتابعون السوق الإلكتروني لـ «الإمارات للمزادات»

كشف عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن الشركة أوجدت سوقاً إلكترونياً، يحظى بمتابعة واهتمام أكثر من مليون و300 ألف مزايد، تتنوع اهتماماتهم وفق طبيعة السلع المعروضة بالمزاد.

وقال إن الإمارات للمزادات، وضعت خطة توسع طموحة، لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، ودخول أسواق جديدة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها منذ إنشائها، والخبرات التي باتت تتحلى بها، ما مكنها من حجز مكان لها ضمن أهم الشركات المتخصصة في مجال المزادات في المنطقة.

قطاعات

وأضاف في حديث مع وكالة أنباء الأمارات، أن الشركة تعتزم خلال العام الجاري، دخول قطاعات جديدة، حيث وضعت خطة توسع، تشمل الدخول للسوق السعودي والكويتي، لتنظيم مزادات في قطاع السيارات والعقارات والأرقام المميزة.

وأوضح أن تميز الشركة في عملها، جعلها الوجهة الأولى لأصحاب المزادات على مستوى الدولة، حيث أصبحت تستحوذ على 95 % من سوق المزادات بالدولة ومملكة البحرين، مؤكداً أن استراتيجية الشركة، تركز في المقام الأول على رضا العميل، وتحقيق أكبر عائد لصالحه، سواء كان ذلك العميل أفراداً أو هيئات أو شركات.

وكشف أن الشركة سجلت خلال 2017، ارتفاعاً في إيراداتها، بالمقارنة مع العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن أعداد المزايدين سجلت ارتفاعاً مطرداً خلال نفس الفترة، بالمقارنة مع العام الذي سبقه، بزيادة 46 % عن 2016.

وقال إن عدد تحميلات تطبيق الشركة عبر الأبل ستور، بلغ 126 ألف تحميل، بزيادة 9 % عن العام الماضي، الذي شهد 116 ألف تحميل للتطبيق، في حين بلغ عدد تحميلات تطبيق الشركة على نظام الأندرويد، 168 ألف تحميل، بزيادة 15 % عن 2016، الذي شهد 146 ألف تحميل.

وأوضح أن الشركة، وضمن سعيها لإسعاد متعامليها، تعتزم إعادة تطوير تطبيقها الذكي، فمن ضمن خطة الشركة التوسعية، اعتزامها زيادة عدد ساحات المزادات، والتوسع في خدمات فحص ونقل المركبات، وزيادة عدد مكاتب خدمة العملاء، وخدمات تأمين المركبات والتسجيل.

إنجاز

ونوه بتحقيق الشركة إنجازاً نوعياً، بتطوير «نظام الإنابات القضائية الإلكتروني»، الذي كان له أثر إيجابي كبير في توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف على محاكم الدولة، موضحاً أن النظام الجديد، جعل جميع الإنابات بين المحاكم، تتم كأنها في نفس المحكمة، وهو ما أدى إلى اختصار الوقت والإجراءات.