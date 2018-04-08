9 % نمو عدد الشركات في «جافزا» 2017

حققت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية أداءً قوياً في عدد الشركات الجديدة التي استقطبتها والبالغة 513 شركة من 64 دولة مقارنة بـ 470 شركة سجلتها في 2016 بنمو 9% بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في موقع تنافسي يتمتع بسهولة ممارسة الأعمال فضلاً على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق الإقليمية.

كما حقق مجمع «جافزا ون» نمواً ملحوظاً بنسبة 42 % في قاعدة عملائه وزيادة 49 % في المساحات المكتبية المستأجرة ما يمثل أفضل أداء سنوي له.

تقليل التكاليف

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «أثبت نظام الأعمال المتكامل الفريد الذي تتبناه جافزا قدرته على جذب الشركات الأجنبية والاحتفاظ بها مدة طويلة بصفتها محفزاً على النمو الاقتصادي.

إن هذا النموذج الحيوي الذي أنشأناه قبل أكثر من 33 عاماً يقلل التكاليف على المستثمرين ويقدم فرصاً جديدة واعدة للنمو والتطور، ما يتيح لنا التفوق المستمر حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وهو ما يشكل أساساً لترسيخ مكانة جافزا كوجهة عالمية للشركات الأجنبية التي تحرص على تأسيس وتوسيع عملياتها والدخول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا».

قصة نجاح

وأضاف: «يسرنا رؤية مجمع جافزا ون يحقق أداءً استثنائياً في المساحات المؤجرةـ، حيث يوفر المجمع بيئة عمل ملهمة للشركات. تعتبر جافزا واحدة من قصص النجاح في دبي التي تم تطويرها تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل الإمارة مركزاً للأعمال والتجارة وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات ما بعد النفط لخلق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار».

وأشار سلطان بن سليم إلى أن جافزا واصلت تنفيذ خطتها التجارية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتحفز مختلف القطاعات الأخرى لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة قدماً عبر توفير بيئة تشغيلية مشجعة تمكن الشركات من القيام بعملياتها في المنطقة، وقد ساهم هذا النهج في نمو عدد الشركات الإجمالية المسجلة لتصل إلى أكثر من 7500 شركة.

التوزيع الجغرافي

وتصدرت شركات إقليم الشرق الأوسط عدد المستثمرين والشركات الجديدة بنسبة 49%، تليها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 28% والقارة الأوروبية 15%، وأفريقيا 5% والأمريكيتان 3%.

وعلى صعيد توزيع القطاعات، احتل قطاع الإلكترونيات المرتبة الأولى بنسبة 16%، يليه قطاع المعدات والآلات بنسبة 13%، والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية بنسبة 11% والتجزئة والتجارة العامة بنسبة 11%، والسيارات ووسائل النقل 11%، والمعادن والحديد ومواد البناء 8%، والخدمات 8% والكيماويات 7% والأدوية والرعاية الصحية 5% واللوجستيات 4%، والنفط والغاز 4% والقطاعات الأخرى 2%.

البنية التحتية

وواصلت جافزا تطوير بنيتها التحتية وتشييد مرافق جديدة لتوفير مكاتب عصرية مثل مجمع «جافزا ون» الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في قلب المنطقة الحرة لجبل علي، يوفر نقطة تلاق لمجتمعات الأعمال في كل من دبي وأبوظبي ومحور اتصال بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي. وبهذا يؤسس «جافزا ون» شبكة علاقات تجارية قوية توفر الخدمات التجارية لأكثر من ملياري مستهلك في المنطقة.

ويمتد «جافزا ون» على مساحة 72,700 متر مربع ويتألف من برجين توأمين يضم كل منهما 34 طابقاً بارتفاع 138 متراً فوق سطح الأرض ويضم مدرجاً يتسع لأكثر من 600 شخص، وقاعة احتفالات بمساحة 1000 متر مربع علاوةً على 22 غرفة مؤتمرات واجتماعات كما يضم صالة عرض ومؤتمرات بمساحة 1500 متر مربع جاهزة للاستخدام وأربعة طوابق لمواقف السيارات.

اتفاقيات

وقعت «جافزا» مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص لتطوير الصناعات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية والوسائل الطبية، نظراً لأثرها الإيجابي على حماية الصحة العامة وكذلك لبعدها الاقتصادي الاستراتيجي ومساهمتها في دعم تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وتنص الاتفاقية على تطوير إجراءات ترخيص وتسجيل المصانع المقامة في جافزا ومزاولة أعمالها بشكل فعّال وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتنفيذ التشريعات المعمول بها في الدولة بخصوص التراخيص اللازمة لمصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والوسائل الطبية، وتؤكد الاتفاقية على زيادة التعاون المشترك وتبادل المعلومات حول الأمور التي تمس قطاع مصانع الأدوية المقامة في جافزا بشكل مباشر أو غير مباشر، كما سيعمل الطرفان على النظر في العقبات التي تواجه المصانع والمستثمرين في هذا المجال و العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

كما وقعت مذكرتي تفاهم مع مركز التصدير الروسي ومؤسسة سكولكوفو تقوم بموجبها المنطقة الحرة بتوفير منصة للشركات الروسية الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية لافتتاح مكاتبها وإطلاق أعمالها في الإمارات فضلاً عن مساعدة مركز التصدير الروسي ومؤسسة سكولكوفو في تأسيس مركز أعمال تكنولوجي في جافزا يستقطب شركات التكنولوجيا الفائقة لابتكار حلول للتحديات التي تواجه الأسواق والمجتمعات الإقليمية في كافة المجالات.

استدامة بيئية

واستكملت «جافزا» بشكل كبير مشروع تأهيل المباني لخفض استهلاك الطاقة بالتعاون مع الاتحاد إيسكو لخدمات الطاقة، من خلال إعادة تأهيل 157 مبنى مخصصاً لسكن العمال يقطن بها أكثر من 55 ألف عامل. ومن المتوقع أن يحقق هذا أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 من خلال تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30% قبل الموعد المحدد وقد تم استبدال 5250 وحدة تكييف قديمة بأخرى جديدة تحتوى أعلى المعايير التكنولوجية العالمية.

كما تم استبدال 85 ألف مصباح تقليدي بمصابيح موفرة للطاقة كما أن المرحلة الأولى من تركيب الألواح الشمسية على مستودعات جافزا وميناء راشد، ومواقف السيارات وقد وصلت إلى مراحل متقدمة من البناء بنسبة 69% فيما وصل إنجاز المشروع إلى 31% لتوليد طاقة كهربائية نظيفة تصل إلى 22 ميغا واط وقت الذروة، وسيتم البدء في المرحلة الثانية قريباً لتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 15-25 ميغا واط وقت الذروة متوقعاً الانتهاء منها بحلول 2019.

وكجزء من مسؤوليتها المجتمعية افتتحت المنطقة الحرة لجبل علي بالتعاون مع مجموعة دانوب مركزاً لتدريب وتطوير المهارات الحياتية الأساسية للعمال في جافزا ضمن مركز الدانوب للرفاه.

جوائز عالمية

وتوجت «جافزا» انجازاتها بحصولها على العديد من الجوائز المرموقة محلياً ودولياً حيث نالت جائزة من مجلة «إف دي آي» البريطانية كأفضل منطقة حرة للعام 2017 في خمس فئات أساسية للجوائز التي تمنحها المجلة سنويا ًللمناطق الحرة عبر العالم وهي جائزة أفضل منطقة حرة للشركات الكبيرة عالمياً، وجائزة أفضل منطقة حرة على المستوى الاقليمي، وجائزة تطوير البنية التحتية وتحديث المرافق اللوجستية والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن جافزا تستحوذ على 32% تقريباً من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى دولة الإمارات كما تساهم بـ21% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي سنوياً، ويعمل في المنطقة الحرة لجبل علي أكثر من 150 ألف موظف.

جسر جافزا

افتتحت «جافزا» وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات «جسر جافزا» الذي يربط بين منطقتي شمال وجنوب جافزا والذي يشكل المرحلة الأخيرة من ممر دبي اللوجستي، الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يربط بين ميناء جبل علي وجافزا بمطار آل مكتوم الدولي تحت منطقة جمركية موحدة حيث يسهم الجسر الجديد في انسيابية الحركة المرورية بين مختلف مناطق «جافزا» كما يخفف من ازدحام الحركة المرورية على شارع مطار آل مكتوم، وعلى التقاطع العاشر على شارع الشيخ زايد وعلى البوابات حيث يساهم ممر دبي اللوجستي في تطوير حركة التجارة وربط دبي مع مختلف دول العالم وتسهيل وصول العملاء إلى الأسواق المستهدفة بسهولة بما ينعكس على زيادة تنافسية دبي ويزيد مساهمة قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.