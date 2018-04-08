طلاب الإمارات يعرضون إنجازاتهم في قمة صناعة الطيران

تستعد وفود طلابية من 6 جامعات رئيسة في الإمارات، للمشاركة في فعاليات «القمة العالمية لصناعة الطيران 2018»، المنعقدة في منتجع «سانت ريجيس جزيرة السعديات»، خلال الفترة الممتدة بين يومي 30 أبريل و2 مايو المقبل.

تشمل قائمة الجامعات المشاركة في القمة، كلاً من «جامعة أبوظبي» و«الجامعة الأميركية» في رأس الخيمة، و«جامعة خليفة» و«جامعة الشارقة» و«جامعة الإمارات العربية المتحدة» و«جامعة نيويورك أبوظبي»، حيث ستقوم الوفود الطلابية من هذه الجامعات، بعرض عدد من المشاريع التي يتم تطويرها ضمن جامعاتهم.

وسيتركز العمل على استعراض الأهمية المتنامية لعلوم الفضاء والاستكشاف والتكنولوجيا، من خلال العروض التي سيقدمها الطلاب، والتي ستعرض نماذج عن الأقمار الصناعية المصغّرة، أو الأقمار الصناعية فائقة الصغر.