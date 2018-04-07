حاكم عجمان يفتتح فندق "ويندام جاردن" كورنيش عجمان





افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، و الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس مجلس إدارة شركة "آر" القابضة، فندق وبندام جاردن كورنيش عجمان صباح اليوم .

ويُعد الفندق الجديد أوَّل فنادق ويندام جاردن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن 179 جناحاً وغرفة جميعها مُواجِهةٌ للشاطئ بإطلالةً على الخليج العربي. ويحتوي الفندق على رُدهةٍ فخمة في الدور العُلوي، ومرافق ترفيهية من الطراز الأول تتضمن نادي صحي حديث، ونادي لياقة بدنية، ومسبح خارجي مع جاكوزي، ونادي للأطفال. ويتيح الفندق خياراتٍ متعددة لتناول الطعام من ضمنها مطعم "سيسكيب" المتخصص بالمأكولات البحرية، ومطعم "غورميه جاردن" الذي يفتح أبوابه طوال اليوم، ومقهى “آر كافيه" في رواق الفندق، ومطعم "ويفز بوول بار" الذي يطل على المسبح.

واعرب سومير طارق الرئيس التنفيذي لفنادق "آر" عن سعادته بافتتاح الفندق الجديد لافتا الى ان افتتاح فندق ويندام جاردن كورنيش عجمان ليكون سابع فنادق المجموعة في دولة الإمارات.

واشار الى إنَّ الأداء المتميز لفندق وأجنحة رمادا عجمان وفندق رمادا بيتش عجمان على مر السنوات السابقة اسهمت في انشاء الفندق الجديد و تقديم أفضل الخدمات للنزلاء .

كما ازدياد أعداد الزائرين لإمارة عجمان بشكل متسارع، الأمر الذي دفع مجموعة "فنادق آر" لترسيخ وجودها في الإمارة من خلال افتتاح فندق ويندام جاردن كورنيش عجمان مما يعزز مركزها كمجموعة الفنادق الرائدة في الإمارات الشمالية للدولة".

اطلالة خلابة

ومن جانبه قال افتخار حمداني المدير العام المدير العام لفنادق مجموعة "آر القابضة ) بعجمان: "نحتفل اليوم بالافتتاح الرسمي لفندق ويندام جاردن كورنيش عجمان الذي أصبح جاهزاً لاستقبال النُزلاء. لقد بذلنا جهوداً حثيثة في الترويج لهذا الفندق في العديد من المعارض والمحافل والفعاليات في أوروبا وآسيا، ولطالما حظي الفندق بأصداء إيجابية."

وذكر "إنَّ الفندق الجديد يمتلك جميع المواصفات اللازمة لاستقطاب النزلاء القادمين للسياحة وقضاء العطلات أو تنفيذ المشاريع أو الأعمال، حيث يتمتع بإطلالةٍ خلابة وخصائص متميزة في الغرف والأجنحة، فضلاً عن المرافق الحديثة والوِجهات المتميزة لتناول الطعام.

كما تهدف آر للفنادق إلى تنمية أعمالها عن طريق تطوير أو الاستحواذ على عدد من الفنادق الجديدة ذات المواقع المميزة، وانشاء مرافق وخدمات فندقية تتمتع بعقود امتياز مناسبة. هذا وتفخر الشركة بامتلاكها لفريق إداري وموظفي فنادق يتميزون بالإحترافية والمهنية والكفاءة؛ إلى جانب ترسيخها لمكانتها المتقدمة في قطاع الضيافة والفنادق؛ مع امتلاكها لمرافق فندقية تتمتع بجودة عالية وتتميز بتقديم خدمات ممتازة من الدرجة الأولى.

"ويندهام جاردن

"ويندهام جاردن" هي علامةٌ تجاريةٌ فندقية صُممت لجعل الإقامة الفندقية تجربة أكثر طمأنينة، وذلك عبر الاهتمام بتوفير كل ما يلزم لخلق بيئة خالية من الضغوط وتقديم تجربة سياحية مريحة. ويوفر فندق "ويندهام غاردن - كورنيش عجمان" الجديد وصولاً سهلاً إلى شاطئ عجمان، مع مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام والترفيه. ويمتاز الفندق ذو الأربع نجوم، المصمم لخدمة الراغبين في قضاء إجازات استثنائية والمسافرين لأغراض تجارية على حد سواء، باحتوائه على 179 غرفةً وجناحاً، إضافة إلى بهو تنفيذي في الطابق العلوي مع إطلالةٍ بانوراميةٍ على الخليج العربي. كما يضم العديد من المرافق الإضافية المميزة التي تشمل مطعمين، ومسبحاً خارجياً، وصالة للألعاب الرياضية، ومركز سبا، بالإضافة إلى نادٍ صحي منفصل للرجال والسيدات، وملعب للأطفال.