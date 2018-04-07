جافزا تسجل نمواً بنسبة 9 % في عدد الشركات الجديدة

حققت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"؛ المنطقة الحرة الرائدة ومركز التجارة والخدمات اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية أداءً قوياً في عدد الشركات الجديدة التي استقطبتها والبالغة 513 شركة من 64 دولة مقارنة بـ 470 شركة سجلتها في 2016 بنمو بلغ 9% بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في موقع تنافسي يتمتع بسهولة ممارسة الأعمال فضلاً على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق الإقليمية.

كما حقق مجمع "جافزا ون" نمواً ملحوظاً بنسبة 42 % في قاعدة عملائه، وزيادة بنسبة 49 % في المساحات المكتبية المستأجرة، ما يمثل أفضل أداء سنوي له.

وفي تعليقه على هذا الأداء قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "أثبت نظام الأعمال المتكامل الفريد الذي تتبناه جافزا قدرته على جذب الشركات الأجنبية والاحتفاظ بها مدة طويلة بصفتها محفزاً على النمو الاقتصادي. إن هذا النموذج الحيوي الذي أنشأناه قبل أكثر من 33 عاماً يقلل التكاليف على المستثمرين ويقدم فرصاً جديدة واعدة للنمو والتطور، ما يتيح لنا التفوق المستمر حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وهو ما يشكل أساساً لترسيخ مكانة جافزا كوجهة عالمية للشركات الأجنبية التي تحرص على تأسيس وتوسيع عملياتها والدخول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف بن سليم: "يسرنا رؤية مجمع جافزا ون يحقق أداءً استثنائياً في المساحات المؤجرةـ، حيث يوفر المجمع بيئة عمل ملهمة للشركات. تعتبر جافزا واحدة من قصص النجاح في دبي التي تم تطويرها تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل الإمارة مركزاً للأعمال والتجارة وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات ما بعد النفط لخلق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار".

وأشار بن سليم إلى أن جافزا واصلت تنفيذ خطتها التجارية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتحفز مختلف القطاعات الأخرى لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة قدماً عبر توفير بيئة تشغيلية مشجعة تمكن الشركات من القيام بعملياتها في المنطقة، وقد ساهم هذا النهج في نمو عدد الشركات الإجمالية المسجلة لتصل إلى أكثر 7500 شركة.