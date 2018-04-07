3 مليارات دولار إنفاق الخليجيين على العطور العام الماضي

قال أصحاب شركات ومصانع تعمل بقطاع العطور العربية والغربية، إن القطاع يشهد نمواً كبيراً في الفترة الحالية مدعوما بالقوة الشرائية للأفراد، مشيرين إلى أن سوق العطور في منطقة الشرق الأوسط يصل حجمه إلى 8.5 مليارات دولار.

وتؤكد شركة يورومونيتور إنترناشيونال للأبحاث، أن السوق الإقليمية لديها إمكانات عالية النمو، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، أنفق المستهلكون 3 مليارات دولار على العطور في العام الماضي، وكانت السعودية (1.8 مليار دولار)، والإمارات (674 مليون دولار) أكبر سوقين إنفاقاً.

وسيستمر السوق هنا في النمو الهائل خلال السنوات الأربع المقبلة وفقا لتقديرات يورومونيتور انترناشيونال، حيث تقدر قيمة التجزئة للعطور في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.6 مليارات دولار في عام 2021، منها 2.1 مليار دولار من نصيب السعودية، و807 ملايين دولار من نصيب الإمارات.

وتشهد دبي انطلاق معرض بيوتي ورلد الشرق الأوسط، والذي تقام دورته الثالثة والعشرون في الفترة من 8-10 مايو 2018 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة لمعرض بيوتي ورلد الشرق الأوسط: كانت العطور دائما جزءاً لا يتجزأ من تقاليد وتراث الشرق الأوسط، وتابع: في ظل التوسع العالمي للعطور، تحولت العديد من الدول إلى فكرة وثقافة ارتداء العطور، إلا أن الإمارات والشرق الأوسط كان لديها هذه الثقافة بالفعل لسنوات عدة.