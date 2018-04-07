«أديا» مهتم بشراء حصة كبيرة في «بي آي سي»

يعتزم جهاز أبوظبي للاستثمار«أديا» شراء حصة كبيرة من «جي. سي. فلاورز» الأميركية للخدمات المالية في «بنشن إنشورينيس كوربوريش» البريطانية، والمعروفة باسم «بي آي سي»، المتخصصة في إدارة صناديق التقاعد وتأمين المعاشات.

وعلمت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية والتي نشرت الخبر على موقعها الشبكي باللغة الإنجليزية، أن اسم جهاز أبو ظبي للاستثمار يظهر ضمن قائمة تضم عدداً ضئيلاً من الأطراف التي تجري مفاوضات حالياً مع «جيه. سي. فلاورز» لشراء حصتها البالغة 21.4% في «بي آي سي».

وأفادت «سكاي نيوز» بأن عملية المفاوضات قد بدأت بالفعل ولا زالت في مرحلتها الأولى، ويتولى إدارتها مسؤولون مصرفيون في مؤسسة «إيفر كور» لإدارة الثروات والاستثمارات. وتوقعت أن تتمخض المفاوضات عن تقدير القيمة الإجمالية لشركة «بي آي سي» بنحو 3 مليارات إسترليني.

وأضافات أن «أديا» قد يشتري من «جي. سي. فلاورز» غالبية حصتها في «بي آي سي». وتوقعت أن ترفع «سي في سي كابيتال بارتنرز» حصتها التي كانت قد اشترتها في «بي آي سي» منذ نحو عام إلى 20%.