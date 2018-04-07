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مراكز التسوق في دبي تعزز الاستدامة

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  • إعداد: عمرو عادل ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة
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عززت مراكز التسوق في دبي جهود الممارسات البيئية المستدامة من خلال توفير نظام مراقبة دقيق لتحقيق مستويات كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة والمياه وتوليد النفايات.

وتعد أنظمة القياس جزءاً لا يتجزأ من توافق مؤشرات الأداء الرئيسية، وتسهم بتشجيع أفضل الممارسات لتسجيل مستويات جيدة في إدارة الطاقة، وفق دراسة لشركة فارنك.

511 كيلو واط في الساعة للمتر متوسط استهلاك مراكز التجزئة سنوياً

500 غرام من النفايات لكل متسوق

11 لتراً من المياه لكل زائر

23 % معدل تحويل النفايات لدى مراكز التسوق

520 غراماً من النفايات المعاد استخدامها وتدويرها

15 – 56 % النسبة المئوية للمنطقة القابلة للتأجير

7 مراكز تسوق شملتها الدراسة

 

 

المصدر: شركة فارنك العاملة في مجال الاستدامة

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