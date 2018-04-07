مراكز التسوق في دبي تعزز الاستدامة

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عززت مراكز التسوق في دبي جهود الممارسات البيئية المستدامة من خلال توفير نظام مراقبة دقيق لتحقيق مستويات كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة والمياه وتوليد النفايات.
وتعد أنظمة القياس جزءاً لا يتجزأ من توافق مؤشرات الأداء الرئيسية، وتسهم بتشجيع أفضل الممارسات لتسجيل مستويات جيدة في إدارة الطاقة، وفق دراسة لشركة فارنك.
511 كيلو واط في الساعة للمتر متوسط استهلاك مراكز التجزئة سنوياً
500 غرام من النفايات لكل متسوق
11 لتراً من المياه لكل زائر
23 % معدل تحويل النفايات لدى مراكز التسوق
520 غراماً من النفايات المعاد استخدامها وتدويرها
15 – 56 % النسبة المئوية للمنطقة القابلة للتأجير
7 مراكز تسوق شملتها الدراسة
المصدر: شركة فارنك العاملة في مجال الاستدامة