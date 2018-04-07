2017 عام حافل لقطاع الفعاليات في دبي

فاز مكتب دبي للفعاليات بما مجموعه 212 عرضاً خلال 2017، وهو ما يمثل أنجح الأعوام قاطبة حتى الآن.

وقال تقرير نشره موقع «ترافيل نيوز دايجست»: إن العروض والمقترحات التي حازت عليها دبي من شأنها جذب نحو 95 ألف مندوب، وإحداث تأثير اقتصادي يقارب في قيمته 715 مليون درهم.

وكانت دبي قدمت ما مجموعه 354 عرضاً خلال عام 2017 وكان من بين العروض الفائزة عروضاً قدمت قبل 2017 مازالت تنتظر البت فيها.

وسجلت العروض والمقترحات التي ضمنت الفوز في 2017 زيادة 64٪ عن 2016، عندما تم الفوز بما مجموعه 129 عرضاً، مما عزز مكانة الإمارة الرائدة كوجهة عالمية لفعاليات الأعمال.

ويأتي النجاح أيضاً مع احتفال مكتب دبي للفعاليات والمؤتمرات بالذكرى السنوية الخامسة عشرة باعتباره مكتب دبي الرسمي للمؤتمرات. ومنذ تأسيسه في عام 2003، كان المكتب عاملاً محوريًا في تشكيل عروض الفعاليات التجارية عالمية الطراز في المدينة.

وفي سياق متصل قال تقرير نشره موقع «بيربيل أوريكس»: إن دبي تعتبر من أسرع المدن نمواً في العالم، الأمر الذي جعل معظم العلامات التجارية الكبرى تقيم مقار لشركاتها في دبي. وفي غمرة نمو قطاع الشركات، ازداد الطلب على منظمي الفعاليات بدبي.

ونظراً لتركيز الشركات على نموها وأهدافها السنوية، فإن أعمال التنظيم والتنفيذ والفعاليات يتم تعهيدها إلى شركات تنظيم الفعاليات بدبي حيث تتم تلبية تلك المطالب بشكل منتظم من قبل تلك مع عروض خدماتها.