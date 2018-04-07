الأجانب يتصيّدون الفرص في الأسهم المحلية

تفاوتت توجهات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث اتجهوا نحو البيع في دبي، بينما مالوا نحو الشراء في أبوظبي مع استمرارهم في تصيّد الفرص وانتقاء الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة.

وأظهر مسح «البيان الاقتصادي» اتجاه المستثمرين العرب والخليجيين والأجانب في سوق دبي نحو البيع بصافي استثمار بلغ 124.8 مليون درهم منها 1.37 مليون محصلة بيع العرب و3.7 ملايين محصلة بيع الخليجيين و119 مليوناً محصلة بيع الأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 124.8 مليون درهم.

أما في سوق أبوظبي، فقد اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 41 مليون درهم منها 37.63 مليون محصلة شراء الأجانب و3.26 ملايين محصلة شراء المواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 41 مليون درهم منها 12.7 مليوناً محصلة بيع العرب و28 مليوناً محصلة بيع الخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات العربية للطيران وأبوظبي الأول وجي إف إتش وإشراق العقارية ورأس الخيمة العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات الدار العقارية ودانة غاز وأدنوك للتوزيع وبنك دبي الإسلامي.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية مع اتجاهها نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 12.5 مليون درهم فيما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار بلغ 84 مليون درهم في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 12.5 مليون درهم واتجهوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 84 مليون درهم.