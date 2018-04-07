«ستاندرد تشارترد»:3.1 % النمو المتوقع في الإمارات 2019

احتفظت دولة الإمارات بنموها الاقتصادي المتوقع للعامين الحالي والمقبل في نشرة التوقعات الاقتصادية الأسبوعية لمختلف دول العالم والتي أصدرها بنك «ستاندرد تشارترد» أمس، بالمقارنة مع نشرة الأسبوع الماضي الصادرة عن البنك في 30 مارس 2018.

وتوقع «ستاندرد تشارترد» أن تحقق دولة الإمارات خلال العام الحالي نمواً اقتصادياً يبلغ 2.6% وهو نفس النمو المتوقع في نشرة الأسبوع الماضي.

كما لم يختلف النمو الاقتصادي المتوقع للإمارات خلال العام المقبل عن نشرة «ستاندرد تشارترد» الأسبوع الماضي، حيث بلغ في كليهما 3.1%. كما لم تختلف معدلات التضخم المتوقعة في دولة الإمارات للعامين الحالي والمقبل في نشرة هذا الأسبوع عن نشرة الأسبوع الماضي، حيث بلغت في كل من النشرتين 3.2 % و3.4 % على التوالي.