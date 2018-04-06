33 مليون مسافر في 3 أشهر عبر مطارات الدولة

بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة نحو 32.869 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، موزعين بين 11.435 مليون مسافر في مارس، و10.98 ملايين مسافر في فبراير، و11.353 مليون مسافر في يناير، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني التي أظهرت أن مطار دبي استحوذ على نحو 73% من إجمالي عدد المسافرين.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الحركة الجوية في أجواء الدولة حتى نهاية مارس الماضي، بلغت 210 ألف حركة، حيث استحوذ مطار دبي على نحو 48.7% من مجمل الحركة الجوية في سماء الدولة مسجلاً 35.47 ألف حركة جوية، بينما سجل مطار أبوظبي نحو 11.18 ألف بحصة 15.4 من إجمالي الحركة الجوية.