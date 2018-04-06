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«نور بنك» يفوّض بنوكاً لترتيب اجتماعات لإصدار صكوك

المصدر:
  • دبي - وائل الخطيب
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فوّض «نور بنك» كلاً من سيتي بنك، ودويتشه بنك، وستاندردر تشارترد منظمين عالميين، إلى جانب بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك نور، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة، منظمين رئيسين مشاركين، ومديري اكتتاب لترتيب اجتماعات مع مستثمري الدخل المحدود في الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، بدءاً من اليوم.

وقالت بلومبيرغ، نقلاً عن مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، قوله: «من المنتظر أن يعقب ذاك إصدار صكوك دولارية مرجعية غير مضمونة من الفئة الأولى، بفائدة ثابتة لمدة 5 سنوات، بموجب برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار، وفقاً للظروف السوقية».

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