أستراليا تؤكد مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

أعلنت أستراليا الانضمام إلى قائمة الدول المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» الحدث العالمي الذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وجاء تأكيد مشاركة أستراليا في رسالة تسلمتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي من آرثر سبيرو، سفير أستراليا لدى الدولة.

ويمنح إكسبو 2020 دبي، أستراليا، منصة عالمية لعرض ثقافتها وإبداعها وابتكاراتها وتسليط الضوء على أبرز القطاعات فيها مثل الزراعة والتعليم والخدمات. وتعمل أستراليا على تقديم نفسها كوجهة آمنة وذات عوائد مجزية للاستثمارات والأعمال وسيتيح لها إكسبو 2020 دبي تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول من كل أنحاء العالم موفراً للشركات الأسترالية فرصاً عديدة على مستوى الإمارات والمنطقة والعالم.

وتستفيد الشركات الأسترالية حالياً من الفرص المتوفرة خلال مرحلة التحضير لإكسبو 2020 دبي، حيث حاز عددٌ من الشركات الأسترالية على عقود ذات صلة بأعمال الخدمات والعمارة والإنشاءات والخدمات اللوجستية.

وقالت ريم الهاشمي: سيكون إكسبو 2020 دبي احتفالاً بالإبداع والابتكار والعمل المشترك بين الشعوب وسيكون له أثرٌ إيجابي على التقدم البشري يمتد لأجيال قادمة. وأضافت: تربط الإمارات وأستراليا علاقاتٌ وثيقة ويسرنا الترحيب بهذه الدولة الصديقة للمشاركة في إكسبو 2020 دبي ونتطلع قدماً لما ستقدمه من إسهاماتٍ مميزة.

دعم

وقال آرثر سبيرو: أستراليا صديقة وشريكة لدولة الإمارات، ونحن فخورون بأننا لعبنا دوراً في قصة نجاح دبي حتى الآن، بينما نعتزم القيام بدور إيجابي في مستقبلها. وأضاف: دعمت أستراليا ملف الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 دبي، وتعكس مشاركتنا القيمة التي نقدر بها علاقتنا مع الإمارات، وكذلك مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والنقل والسياحة والخدمات اللوجستية.

واختتم قائلاً: إن بلدنا مبتكر ويتطلع إلى المستقبل، بما لدينا من مجتمع ناجح ومتعدد الثقافات، وقدرة على العمل التعاوني بشأن تحديات المستقبل. ونريد أن تعكس مشاركتنا في إكسبو 2020 ذلك، مع عرض إمكاناتنا وإقامة علاقات دائمة في المنطقة ومع ملايين الزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم.

وتجمع أستراليا والإمارات علاقات وطيدة في مجالات عديدة أبرزها السياحة والتعليم والأعمال. والإمارات هي الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وفي عام 2016 وصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 10.4 مليارات درهم. ويعيش في الإمارات 25 ألف أسترالي وتربط بين الدولتين أكثر من 130 رحلة طيران أسبوعية تلعب دوراً كبيراً في القطاع السياحي، وزار دبي ما يقرب من 279 ألف سائح أسترالي العام الماضي.

ومن خلال الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» سيكون إكسبو محفلاً للإبداع ويشكل تظاهرة عالمية ضخمة ومنصة لتشجيع الإبداع والابتكار والعمل المشترك، مع التركيز على موضوعات التنقل والاستدامة والفرص.

ويقام إكسبو 2020 دبي على مدى 6 أشهر بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة، تأتي 70 % منها من خارج الدولة. وهي أعلى نسبة للزيارات الخارجية في تاريخ معارض إكسبو الدولية.

إكسبو بريسبن

سبق لأستراليا أن استضافت إكسبو الدولي عام 1988 في مدينة بريسبن تحت شعار «الرفاهية في عصر التكنولوجيا» وكان الحدث العالمي دافعاً لعدد من مشاريع التطوير في المدينة ومحيطها وتم توظيفه للترويج لمدينة بريزبان ومقاطعة كوينزلاند كوجهة سياحية. ولا تزال العديد من منشآت إكسبو بريسبن قائمة وقيد الاستخدام بعد 30 عاماً على انعقاده.