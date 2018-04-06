الإمارات توقع اتفاقية مع المملكة المتحدة وأستراليا لتعزيز أمن الطيران المدني

وقعت الإمارات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والمملكة المتحدة وأستراليا على اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجال أمن الطيران المدني. وقع الاتفاقية من جانب الإمارات سيف السويدي مدير عام الهيئة العام للطيران المدني.

وإدراكاً لاستمرار التهديد الذي يتعرض له الطيران المدني من الإرهاب الدولي، فإن الاتفاقية تجلب المنفعة الأمنية للرحلات الجوية التي يتم تسييرها بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول إجراءات أمن الطيران المدني ذات الصلة. كما ستساهم في تسهيل الحركة الجوية وتقليل وقت المسافرين العابرين.

وترتكز هذه الاتفاقية على مبادئ جديدة تتعلق بالتعاون الدولي المشترك بين الدول في قطاع أمن الطيران المدني، كما تعد هذه الاتفاقية ضمن المبادرات التي أوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بشأن التعاون الدولي المشترك بين الدول. وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم إبرامها وفقاً لهذا المبدأ.