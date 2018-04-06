منصور بن محمد يزور معرض التاجر الصغير 2018

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، معرض مسابقة التاجر الصغير 2018 في دورته الــ12، والذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك في «سيتي ووك» في دبي. ويشارك في المعرض الذي يختتم مساء غد 580 مشروعاً، ويقوم المشاركون من الطلاب والشباب - فئة الكبار من 12 وحتى 25 سنة، وفئة الصغار من 5 وحتى 11 سنة، وأكثر من عشرة مشاريع لأصحاب الهمم - بعرض وتسويق مشاريعهم والتنافس من خلال منصة شاملة تشكل نقطة انطلاق نحو عالم ريادة الأعمال.

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد خلال جولته في المعرض، يرافقه كل من سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعبد العزيز المازم، المنسق العام لمسابقة التاجر الصغير، على المشاريع المشاركة التي تميزت بروح الإبداع والتنافسية على الرغم من صغر سن الطلبة المشاركين في المعرض.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير البيئة المثالية للطلبة المشاركين بالمسابقة، مشيراً إلى ضرورة غرس مبدأ التنمية ونهج ريادة الأعمال في نفوس الأجيال الجديدة من شباب الإمارات والعمل على إعطائهم الفرصة الحقيقية للخروج بمشاريع مستقبلية ذات طابع تنافسي ومساهم في نمو اقتصاد البلد.

حلة جديدة

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق المرحلة الأولى من المسابقة بحلتها الجديدة في ديسمبر الماضي، بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع موقع «سوق.كوم»، الذي قدم أكبر منصة إلكترونية للمسابقة، لإتاحة الفرصة لكل المشاركين من اليافعين والشباب ومن مختلف الجنسيات في الدولة للمشاركة في المسابقة، وعرض وبيع منتجاتهم من خلال المنصة التفاعلية الخاصة بالمسابقة والتنافس فيما بينهم للوصول إلى أكبر عدد من العملاء المستهدفين، مع توفير الدعم اللوجستي اللازم لعمليات البيع.

وتضم مجالات المشاريع المشاركة بمعرض المسابقة، الأنشطة التجارية الابداعية التي تشمل: الفنون والحرف اليدوية، الأكسسوارات وتصميم المنتجات، إلى جانب المنتجات ذات العلاقة بالأطفال والتصوير، وكذلك المنتجات التقليدية التراثية، والبصريات، ومنتجات العناية الشخصية.

سموه يستمع إلى شرح من أحد أصحاب المشاريع المشاركة في المعرض

إعادة التدوير

وتتضمن مجالات المشاريع: صناعة العطور ومستحضرات التجميل، المنتجات العلمية، الفنون، منتجات إعادة التدوير، منتجات الطاقة المتجددة، الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية والكاميرات، تكنولوجيا المعلومات والشبكات، المنتجات الرياضية، الألعاب، ألعاب الفيديو، أكسسوارات السيارات، الأثاث وديكورات المنزل، مستلزمات الحدائق والموسيقى.

وتقدم المسابقة وضمن «مختبر مسابقة التاجر الصغير»، مشاريع واعدة في مجالات الأنشطة الابتكارية، والتي تضم: الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة والنظيفة، التكنولوجيا، النقل، التعليم، الصحة، المياه والفضاء.

وتستقبل مسابقة «التاجر الصغير» مشاركات المشاريع من كل الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات من فئات الطلاب والشباب للأعمار من 5 وحتى 25 سنة، ويحق لكل مشروع مشاركة أربعة شركاء كحد أقصى، فيما يقوم قائد الفريق بتسجيل المشروع في التطبيق الخاص بالمسابقة، وذلك بالنسبة لفئة الأعمار من 12 وحتى 25 سنة، أما المشاريع المشاركة للفئة العمرية من 5 -11 سنة فيحق لكل مشروع مشاركة شخصين فقط.

4000 مشروع و11000 طالب

حققت مسابقة «التاجر الصغير» انتشاراً واسعاً بين قطاعات الطلاب والشباب بالدولة منذ انطلاقتها الأولى عام 2005، وبلغ مجموع المشاريع المشاركة في المسابقة خلال الدورات السابقة أكثر من 4000 مشروع، فيما وصل عدد الطلاب المشاركين إلى أكثر من 11000 طالب.

وقد أسهمت المنصة الإلكترونية الجديدة للمسابقة بتوسيع دائرة المشاركين هذا العام، إلى جانب وصول تجارتهم ومشاريعهم لأكبر شريحة ممكنة من العملاء.

وستقوم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعملية تقييم المشاريع المشاركة في المرحلة الثانية من خلال احتساب نقاط محددة على أداء المشاريع خلال عمليات البيع الإلكترونية التي تمت في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى نقاط التقييم أثناء عرض المشاريع في المرحلة الأخيرة، فيما سيتم إعلان أسماء الفائزين بتاريخ 14 أبريل الجاري في الحفل السنوي الذي تنظمه المؤسسة بهذه المناسبة.