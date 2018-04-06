«بلومبرغ» تنشر جداول الأسواق الرأسمالية الإسلامية

نشرت «بلومبرغ» جداولها الخاصة بالأسواق الرأسمالية عن الربع الأول من عام 2018 التي تغطي أدوات الدخل الثابت وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها من المجالات.

وللمرة الأولى على الإطلاق، اشتملت جداول «بلومبرغ» على تصنيفات خاصة بالأسواق الرأسمالية الإسلامية، تستعرض كلاً من الصكوك والتمويل الإسلامي والصكوك المحلية وصكوك دول مجلس التعاون الخليجي والصكوك الصادرة بعملة الرينجيت الماليزية وغيرها.

ويشير جدول صكوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن شركات الخدمات المالية تستحوذ على 46% من السوق تتبعها الحكومات بنسبة 42%. ويستعرض الجدول الحصة السوقية للبنوك من تلك الصكوك، بما فيها بنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج الدولي.

وتعتبر جداول «بلومبرغ» محطة واحدة لأكثر المعلومات شمولاً حول الأسواق الرأسمالية.