الأسهم المحلية تقاوم شحّ السيولة بمكاسب 5 مليارات في أسبوع

ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 5 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي، وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسة لسوقي دبي وأبوظبي الماليين مع استمرار شح السيولة، في ظل غياب المحفزات وترقّب المستثمرين نتائج الربع الأول.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.81% أو ما يعادل 25.16 نقطة ليغلق عند 3083.37 نقطة، مواصاً هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي مع تراجع أسهم البنوك والعقار، بينما ربح سوق العاصمة نحو 103.17 نقاط أو ما نسبته 2.25%، مستمراً في مكاسبه للأسبوع الرابع بفضل مكاسب أسهم البنوك إلى جانب الطاقة والصناعة.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 1.62 مليار درهم، موزعة بواقع 975.3 مليوناً في دبي، و650 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.03 مليار سهم، منها 625 مليون سهم في دبي، و406.4 مايين سهم في أبوظبي، من لخال تنفيذ 14.652 ألف صفقة.لاستحقاقات وقال إياد البريقي، المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية ما تزال تتداول بمستويات سيولة متدنية، وسط ضغوط بيعية وفقدان المؤشرات بعض النقاط، بسبب استحقاقات التوزيعات النقدية لبعض الشركات، وتداولها بأسعار أقل بعد تواريخ الاستبعاد.

وضغط هبوط مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.12% على أداء سوق دبي، مع انخفاض سهم «دبي الإسامي » بنسبة 0.18%، و«الإمارات دبي الوطني%4.18 »، إلى جانب تراجع أسهم العقارات، يقودها سهم «إعمار العقارية» بانخفاض 3.8%، و«أرابتك »%1.35، و«إعمار للتطوير%0.37 ».محفزات وأضاف البريقي ل«البيان الاقتصادي :» «نحن الآن في انتظار أخبار إيجابية من الشركات تحفز المساهمين إلى إعادة الاستثمار فيها، إذ تعتبر البيانات الإيجابية ماذاً للخروج من حالة ضعف السيولة وقلة التداولات، ومن المتوقع أن تكون نتائج الربع الأول محفزاً مهماً جداً، خاصة أن الفترة الحالية تعاني شحاً في الأخبار».

وعزز قطاع البنوك صعود سوق العاصمة، مع ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 5.98%، مسجاً ل أعلى مستوياته في 3 سنوات، إلى جانب صعود «مصرف أبوظبي الإسامي» بنسبة 8.6%، و«الاتحاد الوطني%1.97 »، و«رأس الخيمة الوطني%1.15 »، و«أبوظبي التجاري » 0.45 %.



كما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة مع صعود سهم «دانة غاز» بنسبة 5.43%، و«طاقة» بنسبة 12.5%، في مقابل انخفاض سهم «اتصالات» بنسبة 1.42%، و«الدار العقارية» بنسبة 2.35%.توزيعات وتابع البريقي: «هناك أيضاً سيولة التوزيعات التي استحقت معظمها، وسيتم توزيعها خال هذا الشهر، ل وبالتالي من الممكن إعادة ضخ جزء منها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش السيولة نوعاً ما، لا سيما إذا رافقتها نتائج جيدة عن الربع الأول، ستكون لها آثار إيجابية في السوق عموماً».

وتصدّر سهم «إعمار العقارية » النشاط بالقيم في سوق دبي بنحو 311.7 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» بنحو 101.2 مليون درهم، يتبعه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 32.6 مليون درهم، بينما في سوق العاصمة تصدّر «بنك أبوظبي الأول » بسيولة 150 مليون درهم، ثم «دانة غاز» بنحو 126 مليون درهم.

إفصاحات

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ـــ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إلغاء إدراج صندوق «ون شير أن بي ايه دي» من السوق بناء على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع..