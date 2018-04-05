أصغر مصممة مجوهرات إماراتية تعرض إبداعاتها

تعد عوشة الشامسي أصغر مصممة مجوهرات تشارك في معرض الساعات والمجوهرات الذي أقيم في إكسبو الشارقة في دورته الـ 44، حيث تقدم من خلال منصة غرفة تجارة وصناعة الشارقة العديد من التصميمات التي أشرفت على تصميمها بنفسها، ولعل أبرزها تصميم استوحت فكرته من زهرة كان يحملها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فصممت من خلال الفكرة قلادة ذهبية إضافة إلى العديد من التصميمات التي أبدعتها .

تشجيع

وقالت عوشة الشامسي في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إنها تدرس بمدرسة البحث العلمي في دبي -الصف العاشر. وهي تعشق التصميم من الصغر. وقد ورثته عن والدها ووالدتها اللذين يعملان في مجال الحلي والمجوهرات. ووجدت التشجيع والتحفيز منهما كما أن أشقاءها وشقيقاتها يبرعون في العمل في مجال تصميم المشغولات الذهبية.

ولفتت إلى أنها تود أن تعمل مستقبلاً في مجال التصميم حتى تصبح من كبار المصممين والمصممات في مجال الذهب، وذلك بعد أن تكتسب خبرات عالمية تمكنها من ذلك. وأشارت إلى أن المشغولات الذهبية التي تنتجها تتراوح أسعارها بين 1000 درهم الى11 ألفاً.

مصنع

من جهتها قالت والدتها مريم الشامسي مالكة مجوهرات الشامسي إنها تعمل منذ 30 عاماً في مجال تصميم المجوهرات، حيث اكتسبت الخبرة من المغفور له زوجها الذي رافقها في مسيرة تصميم وصناعة الذهب. وهي تجيد التصميم بصورة كبيرة رغم أنها غير دارسة له، مبينة أن أحدث الصيحات التي عملت على تصميمها في مجال المجوهرات أحجار كريمة من الألماس والذهب وأسمته «الشمس» وفيه 120 غراماً من الذهب وما تبقى من أحجار النورمالين، وسعره يبلغ 320 ألف درهم.