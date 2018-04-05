«ريكستون» تفتتح أكبر مصنع مصابيح «إل إي دي» الاثنين

أعلنت شركة ريكستون للتقنيات المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع مصابيح «إل إي دي»، افتتاح أكبر منشأة لتصنيع مصابيح «إل إي دي» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاثنين المقبل، وذلك ضمن مقرها في المنطقة الحرة بمطار الشارقة.

كما تعتزم «ريكستون» وهي الذراع الصناعية لـ«كينجستون القابضة» إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، تدشين أحدث مختبر رقمي في المنطقة متخصص بتقنيات مصابيح «إل إي دي» ضمن منشآتها الجديدة.ويبلغ حجم الاستثمار في المنشأتين الجديدتين 60 مليون درهم .

100 ألف

وقال لالو صامويل، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ«كينجستون القابضة»: الشركة حريصة على المساهمة في دعم التوجهات الخضراء والسياسات الحكيمة الصديقة للبيئة في الإمارات وغيرها من الدول التي تحذو حذوها

. وأضاف أن إطلاق هذا المشروع يأتي مواكبة للطلب المتزايد على منتجات «كينجستون» الرائدة في أكثر من 100 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لوحدة التصنيع الجديدة ستبلغ 100 ألف قطعة من تجهيزات المصابيح التي يتم تنصيبها داخل هياكل الجدران، بالإضافة إلى 150 ألف قطعة من تجهيزات مصابيح «نيون»، إلى جانب مجموعة متنوعة من تجهيزات المصابيح التجارية المقاومة لعوامل الطقس وتجهيزات الإنارة السقفية والأضواء الكاشفة.