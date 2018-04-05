13 % حصة «نيسان» من سوق الإمارات

تمكنت «العربية للسيارات»، من إحراز تفوق في السوق المحلي لعام 2017، حيث استحوذت على حصة قدرها 13 ٪ من سوق السيارات في الإمارات بحلول نهاية العام.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: «نعرب عن فخرنا بزيادة حصتنا لسيارات نيسان في السوق لعام 2017، ما يعكس الحضور الإقليمي القوي لهذه العلامة التجارية، وما تحظى به من جاذبية مستمرة من جانب العملاء، تجاه تشكيلة موديلاتها الديناميكية. لقد حققنا نجاحاً كبيراً في فئتي سيارات «الكروس أوفر» والدفع الرباعي، والتي تمثل أولوية كبيرة بالنسبة إلينا، حيث إنها تمثل ما نسبته 38 ٪ من السوق».

وأضاف: «مع أن المبيعات شهدت انخفاضاً هامشياً في عام 2017، إلا أن العربية للسيارات، سجلت نمواً استثنائياً في هذه الفئة، بنسبة 37 ٪ خلال نفس الفترة. ويعد هذا بمثابة دليل على النجاح طويل الأمد لسيارات الدفع الرباعي من نيسان، وفي طليعتها «نيسان باترول»، فضلاً عن جاذبية سيارات «الكروس أوفر» الجديدة، مثل «نيسان كيكس».

ويعزى نمو العلامة التجارية بنسبة 37 ٪ في مبيعات سيارات الدفع الرباعي، إلى الإقبال الكبير الذي حققته «نيسان كيكس» الجديدة، مع دخولها السوق لأول مرة في مارس 2017، ما ساعدها في اكتساب مكانة رائدة في السوق في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة.

وتعزز نجاح نيسان المستمر في فئة سيارات الدفع الرباعي، من خلال طرازها «نيسان باترول»، وهي إحدى السيارات المفضلة في أوساط العملاء منذ فترة طويلة، بل إنها تواصل الحفاظ على مكانتها بين أكثر السيارات شعبية في الإمارات.

يشار إلى أن العربية للسيارات، لعبت دوراً محورياً في نجاح نيسان في الإمارات. وفي العام الماضي 2017، حازت الشركة على جائزة «نيسان العالمية» المرموقة، التي تمنح لأفضل وكلاء نيسان في العالم. وفازت أيضاً في حفل توزيع جوائز نيسان السنوية لعام 2017 لمنطقة الخليج، للسنة العاشرة على التوالي. وعلاوة على ذلك كله، تم تكريم العربية للسيارات، بلقب أفضل شركة وطنية لمبيعات نيسان في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة البحر المتوسط، لخدمات ما بعد البيع.