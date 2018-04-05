5 قطاعات تقود فرص العمل في المنطقة 2018

توقع سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت. كوم أن تقود 5 قطاعات فرص العمل الجديدة في الإمارات والمنطقة خلال العام الحالي، ويأتي في مقدمتها استشارات وإدارة الأعمال، والسلع الاستهلاكية، والضيافة والترفيه، والبنوك والتمويل، بالإضافة على التجارة قطاع التجزئة.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أشار المصري إلى أن عدد الوظائف المعلن عنها في الدولة عبر الموقع خلال العام الماضي بلغ 36623 وظيفة، لتتصدر الإمارات بذلك سائر دول المنطقة كأكثر دولة شهدت أكبر عدد من الوظائف الجديدة في 2017. لافتاً إلى أن الإمارات شهدت الإعلان عن 3905 وظائف جديدة في شهر يناير 2018 بالإضافة إلى 3558 وظيفة جديدة في شهر فبراير.

تخصصات

وأوضح المصري أن أبرز القطاعات التي أعلنت عن وظائف جديدة في الإمارات عبر موقع «بيت. كوم» خلال عام 2017 تشمل كلاً من الإنشاءات والاتصالات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات.

وأضاف : وصل إجمالي عدد الوظائف إلى أُعلنت على بيت. كوم خلال عام 2017 إلى 145432 وظيفة. وإضافة إلى هذا العدد، تم ملء آلاف الوظائف الشاغرة عبر أداة البحث عن السير الذاتية، والتي تتيح لأصحاب العمل البحث ضمن أكثر من 30 مليون سيرة ذاتية وتوظيف المرشحين المناسبين دون الحاجة للإعلان عن وظائفهم الشاغرة.

ففي العام 2017 وحده، وصل عدد المرات التي بحث فيها أصحاب العمل عن السير الذاتية إلى 1.710.193 مرة. كما وصل عدد الأشخاص الذين تواصل معهم أصحاب العمل إلى نفس العدد تقريباً، حيث بلغ عدد العمليات التي اطلع فيها أصحاب العمل على بيانات الاتصال الخاصة بالمرشحين عبر أداة البحث عن السير الذاتية، 1488390 عملية.

توجهات

وحول المهن الأكثر طلباً في سوق العمل محلياً قال المصري : بحسب مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط، صرّحت ثلثي (67٪) الشركات التي تخطط للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في الإمارات، بأن كل واحدة منها ستوفر ما یصل إلى 20 فرصة عمل، بينما صرحت نسبة 14٪ من الشركات بأن كل منها ستوفر ما یصل إلى 100 وظيفة. حيث سيكون الطلب الأكبر على: «التنفيذيون المبتدئون» (43٪)، يليهم «المديرون» (36٪)، و«المنسقون» (30٪) و«كبار المسؤولين التنفيذيين» (30٪) والتنفيذيون (28٪).

وفيما يتعلق بالأدوار الوظيفية التي ستبحث عنها الشركات خلال الفترة نفسها، فقد شملت: «المسؤولون التنفيذيون للمبيعات» (28٪)، و«المحاسبون» (26٪)، و«مديرو المشاريع» (20٪)، و«مديرو المبيعات» (19٪)، و«المديرون الإداريون» (18٪).

تقنيات

وفيما يتعلق بأبرز المتغيرات في آليات ومتطلبات التوظيف من قبل الشركات قال المصري :في ظل تطوّر شبكة الإنترنت وظهور تقنيات جديدة، أصبحت العديد من الشركات تلجأ لاستخدام شبكة الإنترنت للبحث عن المرشحين وتوظيفهم، فبحسب الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم حول «ممارسات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، قال 74% من المجيبين في المنطقة أن المواقع الإلكترونية سهلت عملية التوظيف، مع إشارة 35% أن هذه المواقع سهلت عملية التوظيف إلى حد كبير.

من ناحية أخرى، صرّح 22% من المجيبين بأنهم يستخدمون نظام تتبع طلبات المرشحين أثناء عملية التوظيف، وترتفع معدلات استخدام نظام تتبع الطلبات بشكل بارز في منطقة الخليج (27%) خاصة في الإمارات (40%).

رواتب

وتتمثل أبرز المتغيرات في مستوى الرواتب والتعويضات المعروضة من قبل الشركات في الإمارات في نتائج المقارنة بين دراستي بيت. كوم لثقة الباحثين عن عمل لعامي 2017 و2018، والتي أظهرت أن عدد الأشخاص الذين كانوا راضين أو محايدين تجاه رواتبهم في عام 2017، ازداد بنسبة 4% في هذا العام. وقد يشير ذلك إلى أن الشركات في الدولة أصبحت تقدم رواتب وتعويضات أفضل، الأمر الذي زاد من مستويات رضا المهنيين في الدولة.

مهارات

أشار استبيان آخر لبيت. كوم حول «المهارات في منطقة الشرق الأوسط» إلى أن أهم المهارات التي سيتزايد الطلب عليها في المستقبل بالنسبة للمناصب المبتدئة هي: التفكير الإبداعي (71%)، ومهارات الحاسوب والتكنولوجيا (70%)، وإدارة الوقت (66%).

أما بالنسبة للمناصب العليا، فقد صرّح المجيبون بأن المهارات التالية هي التي سيتزايد الطلب عليها في المستقبل: التفكير الإبداعي (73%)، وإدارة الوقت (73%)، ومهارات الحاسوب (72%).