«إمباور» تزوّد فندق العنوان في جميرا بيتش ريزيدنس بـ 6500 طن تبريد

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، توفير خدماتها لتبريد المناطق لمشروع فندق العنوان، الواقع في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس بطاقة إنتاجية تصل إلى 6500 طن تبريد. ويتضمن المشروع برجاً مكوناً من فندق وشقق سكنية على 74 طابقاً. وأوضحت «إمباور» أنه سيتم توصيل المشروع بخدمة تبريد المناطق في 1 يوليو 2019.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: ملتزمون بتقديم خدمات التبريد المركزي ذات الكفاءة العالية، وذلك وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم الدور الريادي لإمارة دبي وتخفيض انبعاثات الكربون. كما نحرص على توفير خدمات تبريد المناطق لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي، ومنها مشاريع قطاع الضيافة.

وكانت «إمباور» أعلنت تزويد خدماتها لحوالي 17% من إجمالي عدد الفنادق البالغ 674 فندقاً في دبي بحسب ما أعلنته الدائرة السياحية مؤخراً، مؤكدة هيمنتها على هذا القطاع ومكانتها في توفير الحلول التقنية الموثوقة في مجال تبريد المناطق.

وأشارت الشركة إلى أن استخدام أنظمتها لتبريد المناطق أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة ضمن قطاع الفنادق المزدهر في دبي. وضمت محفظة «إمباور» عدداً من الفنادق، منها دبليو ريزورت هوتيل أند وإميرالد بالاس كمبنسكي وبرج العرب ومنتجع بالم الواقع في جزيرة النخلة. ويعكس تبني هذه الفنادق لهذا النوع من تكنولوجيا التبريد حرصها على دمج التقنيات الموفرة للطاقة في أنظمتها دعماً لبيئة مستدامة، وبما يتماشى مع المبادرات الحكومية ذات الصلة.

وتصل القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» إلى أكثر من1,34 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.