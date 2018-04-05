«إعمار» تتسلم عروض أعمال قناة أم القيوين

تلقت شركة إعمار العقارية، عروضاً من مقاولين لأول عقد أعمال بحرية في مشروع قناة أم القيوين.

وتتضمن الحزمة كما ذكرت مجلة ميد عملية حفر مقطع بطول 1.5 كيلومتر من القناة، وتركيب 3 كيلومترات من جدار الرصيف، و 80 ألف متر مكعب من التجريف، و 500 متر مكعب من الأعمال الصخرية، وأعمال الشاطئ، ووضع الأساسات.

وقالت ميد إن إعمار تقوم بتقييم عروض من مقاولين لعقد أعمال التمكين، حيث سيتم طرح حزمتين بحريتين أخريين، وحزمة بنية تحتية أخرى في وقت لاحق. وهذه الأعمال اللاحقة ستزيد الطول الإجمالي للقناة إلى 7.5 كيلومترات.