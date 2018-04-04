السعودية: الهجوم على ناقلة النفط لن يؤثر على الإمدادات

أكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن هجوم الحوثيين على ناقلة نفط سعودية لن يؤثر على إمدادات الخام أو النشاط الاقتصادي.

وقال الفالح على حسابه الرسمي على تويتر "ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية من اعتداء إرهابي حوثي ما هي إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل ولن تؤثر على النشاط الاقتصادي أو تعطل إمدادات النفط".

والثلاثاء أحبطت قوات التحالف هجوما للحوثيين على ناقلة نفط سعودية، اعتبر تهديدا خطيرا للملاحة بمضيق باب المندب والبحر الحمر، وللأمن الإقليمي والدولي.