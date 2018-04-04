دبي أفضل مكان للزيارة في المنطقة

جاءت دبي في المركز الأول في قائمة «يو إس نيوز آند ريبورتس» لأفضل الأماكن للزيارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما حلت أبوظبي في المركز السابع.

وذكر موقع «يو إس نيوز آند ريبورتس» الأميركي، أن دبي هي الأفضل للزيارة في المنطقة لمحبي الفخامة والأبهة، بما لديها من فنادق ومطاعم فاخرة. وأضافت أن دبي يوجد بها أعلى برج في العالم وأكبر مراكز التسوق عالمياً، فضلاً عن أكبر جزر اصطناعية على وجه الأرض.

وذكر التقرير عن أبوظبي التي حلت في المرتبة السابعة، أن المدينة توفر إحساساً ومذاقاً أصيلاً لدولة الإمارات، كما يوجد بها أعظم القصور والمساجد، ويغلب عليها الخضرة وأشجار النخيل أكثر من ناطحات السحاب. كما يوجد بها شواطئ حالمة فضلاً عن مراكز تسوق فاخرة أيضاً.