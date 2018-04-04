«بيزنس إنسايدر»: طيران الإمارات من أقوى الشركات العالمية

ذكرت صحيفة بيزنس إنسايدر الأميركية أن شركة طيران الإمارات أصبحت من أقوى الشركات العالمية في غضون 3 عقود. وأشارت إلى أن الشركة تدير أكبر أسطول في العالم من طائرات ايرباص ايه 380 العملاقة وطائرات بوينغ 777.

كما أنشأت مركزاً لصيانة الطائرات العملاقة بتكلفة 350 مليون دولار من أجل الحفاظ على سلامة وكفاءة أسطولها الضخم، الذي يشمل 102 طائرة ايه 380، بما يصل إلى خمسة أضعاف أسطول أقرب شركة عالمية أخرى لها من حيث عدد هذه الطائرات، فضلاً عن 160 بوينغ 777. ويعني هذا الرقم 12 % من إجمالي طائرات بوينغ 777 العاملة في العالم.

ويتعامل مركز الصيانة، مع أمور مثل صيانة المحركات والكشف الدوري الشامل الذي يتطلب تفكيك الطائرة إلى أجزاء، وتعديلات المقصورات ومشاريع تحديث الطائرات. كما يشمل المركز حتى ورشة للطلاء.