170 طلب توظيف في اليوم المفتوح لكلية دبي للسياحة

استقبلت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أكثر من 170 طلباً للتوظيف، خلال اليوم المفتوح الذي نظّمته أخيراً في مركز التدريب بمقر الدائرة، بالتعاون مع شركة إعمار للترفيه.

وجاء تنظيم اليوم المفتوح ضمن مبادرة «مضياف»، وفي إطار الجهود التي تقوم بها كلية دبي للسياحة مع شركائها لتوطين القطاع السياحي، وتمكين الشركات العاملة في هذا المجال من استيعاب المزيد من المواطنين لديها.

وعرضت الشركة ما يتوافر لديها من شواغر في قطاع الترفيه، وقامت بمقابلة المرشحين، وإطلاعهم على المزايا التي سيحصلون عليها في حال تم اختيارهم للعمل ضمن أي من المرافق الترفيهية التابعة للشركة. فيما حصل عدد من المتقدّمين، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة وكذلك شهادات جامعية على عروض عمل في اليوم ذاته، بعد استيفائهم الشروط، وحصولهم على الموافقات المبدئية، فيما سيتم إنهاء إجراءات تعيينهم رسمياً خلال فترة قصيرة.

قاعدة بياناتوقالت مريم المعيني، مديرة إدارة توطين القطاع السياحي بكلية دبي للسياحة: «لدى الكلية قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين من مختلف المؤهلات الدراسية، إضافة إلى شراكاتها الفعّالة مع الجهات الداعمة للتوطين، ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعدد من الجامعات والكليات المحلية، بما يمكّننا من التواصل مع جهات العمل الراغبة في توظيف المواطنين في المجالات المرتبطة بقطاع السياحة، وتنظيم فعاليات اليوم المفتوح».

وأشارت إلى أن جهود الكلية مستمرة في تحقيق أهدافها في توطين قطاع السياحة، من خلال العمل مع شركائها في القطاعين العام والخاص، حيث أعربت عن شكرها لشركة إعمار للترفيه ولوزارة الموارد البشرية والتوطين على تعاونها المستمر عبر وجودها لتقديم الدعم المثمر.