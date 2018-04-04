«صن رايز» في جزيرة «إعمار» قريباً

قالت مصادر لـ «البيان الاقتصادي»، إن إعمار العقارية ستطرح قريباً مشروع (صن رايز)، ويتكون من برجين توأمين، ويقع في جزيرة (إعمار بيتش فرونت) في (دبي هاربور) قبالة شواطئ الخليج العربي. وأوضحت المصادر أن الشركة تريد إدامة زخم الإقبال على مشاريعها في تلك الجزيرة، لاسيما بعدما باعت برجي (بيتش فيستا) خلال 4 ساعات. ويتكون البرجان من 26 طابقاً لكل منهما وتتنوع مساحات الشقق ما بين 75 متراً مربعاً وصولاً إلى 253 متراً مربعاً، وتبدأ الأسعار من 1.3 مليون درهم حتى 6 ملايين درهم.

وتقع جزيرة «إعمار بيتشفرونت» على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بين منطقتي «جميرا بيتش رزيدنس» و«نخلة جميرا» ويمكن الوصول منها مباشرة إلى شارع الشيخ زايد ومرسى دبي ونخلة جميرا، وسيصبح سكان الجزيرة جزءاً من منطقة «دبي هاربور» الممتدة على مساحة 20 مليون قدم مربعة وتطورها «مِراس».