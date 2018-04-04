«أكور» تطلق أول فندق يحمل علامة «سو» في دبي

أعلنت «سو» التابعة لمجموعة «أكور للفنادق» عن إطلاق أول فنادقها في الشرق الأوسط في منطقة «أبتاون دبي». وسيُبرز الفندق من خلال تصميمه المبتكر والجريء الوجه الحضاري والطابع المميز لمدينة دبي. ومن المقرر افتتاح فندق «سو أبتاون دبي» بحلول 2020، وسيضم 188غرفة فندقية بالإضافة إلى 215 وحدة سكنية.

وستقوم مجموعة «روكويل» للهندسة المعمارية بإعداد التصميم الداخلي للفندق المستوحى من الفنون المعمارية المذهلة والمعاصرة ليكون بذلك معلماً بارزاً للفنون والترفيه في القلب النابض لمدينة دبي. تم الإعلان عن إطلاق فندق «سو أبتاون دبي» خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، الشريك المطوّر والمركز الرائد لتداول السلع الدولية والمنطقة الحرة الأسرع نمواً في العالم.

تفرد دبي

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «يسرنا التعاون مع مجموعة «أكور للفنادق» لتطوير أول فندق يحمل العلامة التجارية «سو» في منطقة الشرق الأوسط في أحد الأبراج الشاهقة ضمن منطقة أبتاون دبي. سيعكس الفندق الجديد - من خلال اللمسات الإبداعية التي يحملها - مفاهيم الرقي والحيوية التي تتفرّد بها مدينة دبي ومنطقة أبتاون دبي، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة سترتقي بتجربة الضيافة إلى آفاق جديدة من التميّز ما يعكس الصورة الحقيقية لمدينة دبي النابضة بالحياة».

يأتي توقيع الاتفاقية بمثابة إعلان دخول العلامة التجارية «أكور للفنادق» إلى منطقة أبتاون دبي ذات التصميم المبتكر. وتضم المنطقة سبعة أبراج شاهقة الارتفاع تتضمن سبع منصات تتفاوت في ارتفاعها، ويحاكي تصميم الساحة المركزية للمنطقة تصاميم أشهر الوجهات العالمية مثل «مركز روكفلر» في نيويورك و«مركز سوني» في برلين. ومن المقرر أن تصبح منطقة أبتاون دبي الوجهة المثالية للتسوق والمطاعم والترفيه والأنشطة الثقافية الغنية.

من جهته، قال سامي ناصر، الرئيس التنفيذي للعمليات – العلامات التجارية الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط لدى «أكور للفنادق»: «ستُسهم شراكتنا الأولى مع مركز دبي للسلع المتعددة والمتمثلة بإطلاق فندق «سو أبتاون دبي»، في تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية للمشروع الذي يتطابق مع طابع المدينة المفعم بالحيوية وروح التفاؤل والتنوع الثقافي الغني».

مكانة

وأضاف: «مما لا شك فيه أن تواجد علامة «سو» في أول برج شاهق الارتفاع في منطقة أبتاون دبي، المشروع المتميز الذي يحاكي تعريف «سو» للرفاهية، سيُسهم بتعزيز مكانة المشروع كوجهة فندقية متميزة ضمن قطاع الضيافة الذي يشهد تنافسية متنامية».

وبفضل ميزاته المبهرة التي تتنوع بين خدمات الضيافة والمطاعم والمحال التجارية، سيشكل البرج الشاهق في منطقة أبتاون دبي إضافة جديدة للمعالم المعمارية في المدينة، وذلك من خلال التصميم المعاصر للمهندسين المعماريين آدريان سميث وجوردون جيل، اللذين صمما برج خليفة الشهير، أطول برج في العالم على ارتفاع 828م.

وسيضم فندق «سو أبتاون دبي» 215 وحدة سكنية تقع في الطوابق العليا من البرج الشاهق، وبذلك تكون هذه المجموعة المحدودة من الوحدات السكنية التابعة للعلامة التجارية «سو» هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وستتضمن الخدمات المتاحة خيارات متعددة لتناول الطعام وخدمات توصيل النزلاء. كما سيتمكن النزلاء من الاسترخاء وقضاء وقت ممتع في المرافق الخاصة بالوحدات السكنية وتشمل مسبحاً ومركزاً خاصاً للياقة البدنية، إضافة إلى صالة تضم مطعماً ومقهى وتتيح لمرتاديها فرصة الاستمتاع بفقرات موسيقية يقدمها منسق أغانٍ (دي جي) محترف.

وتتنوع الوحدات السكنية من حيث مساحتها بين وحدات سكنية ذات غرفة نوم واحدة بمساحة 67 متراً مربعاً، ووحدات سكنية أخرى تتضمن أربع غرف نوم واسعة بمساحة 261 متراً مربعاً، وتتيح هذه الوحدات إطلالات ساحرة على أفق المدينة وبحر العرب.