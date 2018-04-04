«الاتحاد» تحتفل بإطلاق رحلة يومية ثانية بين أبوظبي وروما

احتفلت الاتحاد للطيران وشركة مطارات روما بإطلاق الرحلة اليومية الثانية بين أبوظبي والعاصمة الإيطالية روما. وأقيم حفل الإطلاق في المنطقة المبتكرة للصعود إلى الطائرة والخاصة بالرحلات الدولية في مطار ليوناردو دا فينشي الدولي «فيوميتشينو».

وقالت أنطونتيلا كاتالدي، المدير العام لمكاتب الاتحاد للطيران في إيطاليا: فخورون للغاية بزيادة عدد الرحلات التي تربط العاصمة روما بالمركز الرئيس لعملياتنا التشغيلية في أبوظبي. وتؤكد رحلاتنا الإضافية أهمية العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وإيطاليا، والدعم المستمر لنمو العلاقات الثنائية بين البلدين، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث مساهمة إيجابية لقطاع السياحة في إيطاليا والإمارات، وتوفير خيارات أوسع لضيوف الترفيه والأعمال المسافرين بين الدولتين.

وقال فيدريكو سكريبوني، رئيس تطوير حركة الطائرات في مطارات روما: نرحب بإطلاق الرحلة اليومية الثانية من أبوظبي إلى مطار روما فيوميتشينو. ويؤكد ذلك حضور الشركة في روما والدور الاستراتيجي الذي تلعبه السوق الإيطالية، إلى جانب أهمية الطلب على الوجهات التي لا يتم الوصول إليها مباشرة من روما عبر أبوظبي، مثل أستراليا، والتي أصبح من السهل الوصول إليها عبر أبوظبي.

وسيتم تشغيل الرحلات بين أبوظبي وروما فيوميتشينو على متن طائرة طراز بوينغ 777-300ER، والتي تضمّ 28 مقعداً في درجة رجال الأعمال و384 مقعداً في الدرجة السياحية وطائرة طراز آيرباص A330-200 والتي تضمّ 22 مقعداً في درجة رجال الأعمال و240 مقعداً في الدرجة السياحية. وبدأت الاتحاد عملياتها التشغيلية إلى إيطاليا في سبتمبر 2007.