«نماء» تدعو المرأة لإطلاق مشاريع مجتمعية

أعلنت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن فتح باب التسجيل في برنامج «بادري لريادة الأعمال المجتمعية»، الذي ينظم بالشراكة مع كلية ريادة الأعمال المجتمعية في العاصمة البريطانية لندن، بهدف توفير التدريب العملي اللازم لتطوير قدرات ومهارات المشاركات وتمكينهن من إطلاق مشاريع مجدية اقتصادياً.

وتهدف «نماء» من خلال إطلاق هذا البرنامج، الذي تقوم فعالياته على مدار 10 أشهر، إلى ابتعاث 20 سيدة من رائدات الأعمال إلى المملكة المتحدة والهند لتلقي التدريب والمشورة المهنية من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة البريطانية والهندية في مجال ريادة الأعمال المجتمعية.

ودعت «نماء» النساء الإماراتيات والمقيمات الراغبات بالالتحاق بالبرنامج ممن تنطبق عليهن هذه الشروط تقديم طلبات المشاركة في موعد أقصاه 20 أبريل الجاري، ليتسنى لهن المشاركة في البرنامج. وأشارت ريم بن كرم، مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، إلى أهمية فلسفة البرنامج التي تجمع بين الربحية والمسؤولية المجتمعية باعتبارها فكرة مثالية بالنسبة لسيدات الأعمال في الشارقة، لأنها تمكنهن من توظيف الأعمال التجارية في خدمة القضايا المجتمعية.