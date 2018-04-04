«غرفة الشارقة» تعزز دور مجالس الأعمال

أشاد رؤساء وممثلو مجالس الأعمال في الدولة بحرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تفعيل دور مجالس الأعمال في الدولة، ومبادرتها إلى إطلاق فعاليات نوعية تعزز التفاعل بين أعضاء هذه المجالس ومختلف المؤسسات الحكومية ومجتمعات الأعمال المحلية.

وثمّن مسؤولو عدد من مجالس الأعمال نتائج وتوصيات «الملتقى الثاني لمجالس الأعمال 2018» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها أمس بمشاركة ممثلي أكثر من 25 مجلس عمل من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدين أهمية الجولة الميدانية التي أعقبت الملتقى وشملت عدداً من المعالم الحضارية الرئيسية في مدينة الشارقة.

وقال سودش أجراوال رئيس مركز التجارة والمعارض الهندي للشرق الأوسط، إن مركز التجارة والمعارض الهندي للشرق الأوسط الذي أنشأته حكومة الشارقة يعتبر مثالاً يحتذى، حيث يعكس رؤية الشارقة التي تهدف لإقامة علاقات طويلة الأمد واتصالات تجارية فاعلة.

موضحاً أن مركز التجارة الهندي يعمل منذ تأسيسه على تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين الهند والإمارات من خلال الترويج لعلامة الهند التجارية في الإمارات وعلامة دولة الإمارات التجارية في الهند وخاصة علامة الشارقة.

شراكة

من جهته، أكد كارل داولينج رئيس مجلس الأعمال الأسترالي في دبي، أن بناء علاقات التعاون والشراكة بين مجالس العمل المختلفة في دولة الإمارات يتطلب التواصل وتبادل الآراء والتعرف إلى المصالح والقواسم المشتركة، مُرحّباً بمبادرة غرفة الشارقة لتنظيم الملتقى الحواري والجولة الميدانية لرؤساء وممثلي مجالس العمل في دولة الإمارات كطريقة فعالة ومبتكرة لإقامة حوار بنّاء حول القضايا التي تواجهها مجالس الأعمال وأعضاؤها وكأسلوب راق لعرض الخدمات المقدمة والتعريف بمجالات الاستثمار المتاحة في الشارقة.

رسالة

من جهتها، وجّهت لمى جاسم بورسلي رئيسة مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية، رسالة شكر للإمارة «الباسمة» ولغرفة تجارة وصناعة الشارقة بشكل خاص على مبادرتها التعريفية «الطيبة»، مؤكدة أن مجالس الأعمال تنشد هذا النوع من روح التعاون. وأعربت عن أملها بأن تحقق المبادرة نتائج إيجابية على كافة الأصعدة.

إشادة

من جانبه، أشاد شايستا شهزاد رئيس مجلس الأعمال النيبالي في دبي والإمارات الشمالية، بمبادرة غرفة الشارقة بتنظيم ملتقى مجالس الأعمال والجولة الميدانية على أبرز المعالم الحضارية في إمارة الشارقة، مؤكداً أن غرف التجارة تستطيع أن تجمع جميع مجالس الأعمال تحت سقف واحد مما يساعد على التفاعل ويشجع عملية التعرف إلى الآخرين ويوفر فرصاً لتبادل المعلومات وتقديم الحوافز وتبادل الأفكار البناءة التي تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول.