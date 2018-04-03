كوليرز تتوقع 89 % إشغالاً فندقياً في دبي من مارس إلى مايو

توقعت مؤسسة كوليرز الاستشارية أن يبلغ معدل الإشغال الفندقي في دبي نسبة 89% في الأشهر الثلاثة من مارس الماضي إلى مايو المقبل.

وأشارت التوقعات إلى أن يصل متوسط نسبة الإشغال على مدى العام الجاري إلى 84%،.

وتوقعت كوليرز أن يصل متوسط معدل الإشغال في أبوظبي في نفس الفترة (ثلاثة أشهر) إلى77 %، وتوقعت مؤسسة كوليرز أن يصل معدل الإشغال الفندقي في أبوظبي على مدى العام إلى 72%، وتوقع التقرير لرأس الخيمة أن يصل معدل الإشغال الفندقي في الأشهر الثلاثة المقبلة (من مارس إلى مايو) إلى 84%، ويصل متوسط الإشغال الفندقي في رأس الخيمة على مدى العام إلى 74%.