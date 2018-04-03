مطر الطاير يفتتح «هاردوير آند تولز 2018» في دبي

افتتح مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس، فعاليات الدورة 19 من معرض الأدوات والمعدات «هاردوير آند تولز» دبي 2018، والذي يعد المعرض الأكبر المتخصص في مواد البناء والماكينات والآلات في المنطقة. حضر الافتتاح هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى أبرز الأسماء في قطاع الأدوات ومواد البناء في المنطقة.

تجارة

وبلغ حجم تجارة دبي من المعدات والأدوات 4.8 مليارات درهم في العام 2017، حيث كانت الولايات المتحدة والصين أكبر شريكيْ تجارة لتجارة المعدات والأدوات في دبي في 2017 حيث بلغ حجم التجارة مع الأولى 760 مليون درهم وهو نفس حجم التجارة مع الصين، تلتهما إيطاليا 467 مليون درهم، وألمانيا 307 ملايين درهم، والهند 205 ملايين درهم.

وشكلت هذه الدول الخمس ما نسبته 52% من إجمالي تجارة المعدات والأدوات مع دبي في 2017، وفقاً للإحصاءات التي كشفت عنها جمارك دبي. واستوردت دبي معدات وأدوات بقيمة 3.4 مليارات درهم في العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة 1.39 مليار درهم.

ويشارك العديد من الشركات المصنعة من هذه الدول ضمن العارضين الـ117 في معرض هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2018. ويعد حدث الأيام الثلاثة المعرض الوحيد المخصص للأدوات، الأجهزة، المواد والآلات بالمنطقة، إذ يمثل مجموعة واسعة من القطاعات في صناعتي التقنية والإنشاءات.

مشاركات

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة: «نحن متفائلون بالشعور الإيجابي السائد في سوق المعدات والأدوات الإقليمي، وهذا ما يؤكده القطاع الإنشائي المتعافي، وكذلك مكانة دبي كشريك تجاري رئيس لهذا القطاع مع القوى الاقتصادية العالمية مثل الولايات المتحدة، الصين، إيطاليا، ألمانيا، الهند».

وأضاف: «أدى النمو المطرد في استهلاك الفولاذ في المنطقة إلى زيادة موازية في الطلب على تصنيع الفولاذ عالي الجودة وأدوات وأنظمة الأعمال المعدنية، والتي أصبحت من المجالات التي يركز عليها معرض هاردوير آند تولز الشرق الأوسط».

ومن أبرز العارضين العائدين للمعرض هذا الأسبوع شركة فوجي الشرق الأوسط، وهي الموزع الإقليمي لعلامات ميتابو وبايبكس من ألمانيا، إلى جانب «نيتو كوهكي باور تولز» من اليابان. كما تعود شركة دار الماس، الموزع المحلي الوحيد لصناع الأدوات اليدوية الألماني «ويها».

خطط

من جانبه، قال هاني أرواني، المدير العام لشركة «أرواني» التجارية، إن الشركة وضعت خططاً طويلة المدى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال إنشاء مركز تصدير منفصل في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، وقال إننا ننظر إلى أفريقيا وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعين الاهتمام نظراً لما تشهده هذه المناطق من تطوير صناعي هائل فضلاً عن توقعات بنمو الطلب على الماكينات عالية الجودة في السنوات القادمة.

وأضاف إننا نتوقع نمواً في حجم الأعمال بنسبة 25٪ على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث القادمة على مستوى كل الأقسام، بينما نضيف منتجات جديدة إلى محفظتنا ونعمل على استكشاف قنوات مبيعات جديدة للمنتجات الحالية والجديدة. ونحرص من خلال المشاركة في المعرض على الوصول إلى شركات التصنيع متوسطة الحجم ولدينا ثقة بأن هذا المعرض سيغري الشارين من هذه الشركات.