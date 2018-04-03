رأس الخيمة تطلق جولة التراخيص البترولية

أعلنت حكومة رأس الخيمة الإطلاق الرسمي لجولة التراخيص البترولية لعام 2018 وإنشاء هيئة رأس الخيمة للبترول الجهة المسؤولة عن عمليات المناقصة والتراخيص وإدارة حقوق الموارد النفطية.

وتقدم جولة التراخيص 7 مواقع أربعة منها بحرية وثلاثة برية. وتشمل المواقع المعروضة فرصاً كبيرة لاكتشاف واستخراج النفط وفرصا لإعادة تطوير الغاز المكثف كما يوجد إمكانية الوصول إلى البنية التحتية البترولية الحالية بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق معالجة النفط والغاز وكذلك الوصول إلى أسواق النفط الدولية وأسواق الغاز المحلية وستكون حقوق استكشاف النفط واستخراجه ضمن اتفاقية شراكة بين هيئة رأس الخيمة للبترول والشركات المستثمرة. وتتوقع جولة التراخيص التي تعد الأولى من نوعها في رأس الخيمة البدء في تلقي العروض في نوفمبر 2018 حيث تتوفر البيانات الآن للحجز في رأس الخيمة ولندن.

ويأتي المشروع المدعوم من قبل هيئة غاز رأس الخيمة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لتنمية الإمارة واستغلال مواردها الطبيعية.