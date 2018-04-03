«اقتصادية دبي» تطلق «باقة الالتزام التجاري»

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مبادرة «باقة الالتزام التجاري» الخاصة بتوعية أصحاب المنشآت التجارية الجديدة في دبي، من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات والزيارات الرسمية المستمرة لأصحاب الرخص التجارية الجديدة في مختلف الأسواق الحيوية بإمارة دبي، واطلاعهم على اشتراطات اقتصادية دبي، والآلية المتبعة في مزاولة الأعمال وفق أرقي المعايير. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اقتصادية دبي على تعزيز الثقة مع مختلف شرائح التجار، وكذلك لتعزيز المكانة والسمعة التجارية، التي تتمتع بها إمارة دبي.

وسيقوم فريق إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي بتنظيم ما لا يقل عن 150 زيارة ميدانية أسبوعياً لأصحاب المنشآت التجارية الجديدة، وتقديم عرض توضيحي بسيط حول اشتراطات اقتصادية دبي في مزاولة الأعمال، وكيفية الالتزام بحقوق المستهلك، إلى جانب إطلاعهم على أبرز الأخطاء الشائعة وسبل تجنب المخالفات والغرامات المالية.

وقال أحمد العوضي، مدير إدارة حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: تركز هذه الزيارات في المقام الأول على تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص من التجار من مختلف القطاعات، ودفعهم إلى التطوير المستمر والتميز في تقديم الخدمات. ونحرص من خلال هذه الزيارات والحملات المستمرة على توعية التجار، والعمل على توطيد علاقتهم بالمستهلكين، الأمر الذي يسهم في تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك، وبالتالي عدم تراكم المخالفات والتجاوزات من قبل منافذ البيع والتجار.

وأضاف: يعد قطاع التجزئة من المحركات الرئيسية للأعمال في إمارة دبي، ومن هذا المنطلق نسعى من خلال هذه المبادرات الاستراتيجية إلى تأكيد حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على ضمان سير مزاولة الأعمال في دبي، وفق أرقى المعايير المتعبة، وكذلك مناقشة الجوانب التي تهم التجار، والاطلاع على المشاكل التي يواجهونها، والعمل على حلها بأسلوب سلسل وميسر.

وأفاد أن أصحاب المنشآت التجارية أبدوا تجاوبهم مع المبادرة الجديدة.