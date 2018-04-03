«اقتصادية الشارقة» تفعّل خدمة «الدخول الذكي»

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إنجاز الربط الإلكتروني مع هيئة تنظيم الاتصالات لخدمة «الدخول الذكي»، ضمن مبادرة الدخول الموحد (Single Sign On)، التي من شأنها تمكين المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في الدولة من استخدام بيانات موحدة عند إجراء المعاملات الحكومية عبر الإنترنت.

وذلك من خلال تسجيل الدخول مرة واحدة عبر الخدمة الجديدة، حيث سيكون لكل شخص رقم تعريفي موحد، يمكن استخدامه لتسهيل إجراءات إتمام التعاملات الإلكترونية عبر الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المنضوية تحت منظومة الدخول الذكي، والوصول السهل إلى جميع الخدمات التي تقدّمها بطريقة آمنة.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن مشروع الربط مع خدمة الدخول الذكي يعد إحدى المبادرات المهمة التي تبنتها الدائرة لتأسيس بيئة أعمال جاذبة تتميز بالتنافسية وفق معايير دولية وذلك في إطار حرصها على تحقيق أحد أهم أهداف خطتها الاستراتيجية في قطاع التنمية الاقتصادية وهو تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.

من جانبه، أكد علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة، أن خدمة «الدخول الذكي» توفر الكثير من الوقت والجهد على الجهات الحكومية بما يخص تسجيل المتعاملين، حيث يمكنها من الحصول على بيانات المتقدّمين لخدماتها من خلال قاعدة البيانات الأساسية التي تتوافر من خلالها جميع المستندات والمعلومات اللازمة عن المتقدم مع المحافظة على الخصوصية وسرية المعلومات.

إضافة إلى التعرف إلى صاحب المعاملة بطريقة ذكية والحصول على بياناته المدنية الأساسية من دون الحاجة إلى سؤاله عنها كل مرة، فضلاً عن التقليل من فقدان المتعامل لاسم المستخدم وكلمة المرور لكل موقع إلكتروني، إذ باستطاعته الدخول مرة واحدة باستخدام ملف مستخدم واحد.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تمكن المستخدم من الدخول باستخدام عنوان بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتحرك عوضاً عن اسم المستخدم.