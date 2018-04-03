غرفة دبي تكشف خططها المستقبلية أمام 120 دبلوماسياً

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي لقاءً موسعاً مع السفراء وأعضاء الوفود الدبلوماسية العربية والأجنبية في الدولة على مأدبة عشاء السلك الدبلوماسي السنوي أقيمت مؤخراً في فندق بولغاري بدبي. جاء اللقاء ضمن استراتيجية غرفة دبي لتعريف أعضاء السلك الدبلوماسي بجهودها السابقة وتوجهاتها المستقبلية من أجل تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء.

وشهد اللقاء مشاركة أكثر من 120 شخصية دبلوماسية، وحضور فعال من أعضاء مجلس إدارة غرفة دبي يتقدمهم ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، ومشاركة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي والدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام دبي الذكية.

وأشاد الغرير في كلمة افتتاحية بالتواصل البناء مع أعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي استكمال للتعاون القائم بين دبي ودول أعضاء السلك الدبلوماسي والذي تجلى ببعثات تجارية متنوعة، وزيارات وفود أجنبية، ومشاركات من وفود هذه الدول في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المتنوعة المواضيع التي تستضيفها دبي على مدار العام. ولفت إلى أن أعضاء السلك الدبلوماسي يعتبرون شريكاً أساسياً لغرفة دبي نظراً للدور الذي يلعبونه في تفعيل التواصل مع مجتمعات أعمالهم، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع الأعمال في دبي، مؤكداً كذلك حرص غرفة دبي والتزامها التام لدعم الشركات العاملة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

استعراض اقتصادي

واستعرض حمد بوعميم أمام الحضور المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، وأبرز إنجازات وفعاليات غرفة دبي خلال العام 2017 بالإضافة إلى الاتجاهات والمبادرات المستقبلية التي ستنتهجها الغرفة لخدمة مجتمع الأعمال في دبي، مؤكداً النهج الذي تتبعه الغرفة لتعزيز العلاقات الثنائية مع كافة الهيئات والبعثات الدبلوماسية. وأكد أن اقتصاد الإمارة أثبت قوته في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، ونجح بتحقيق نمو في أبرز ركائز اقتصاده المتنوع، معتبراً أن التجارة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية ما زالت في صدارة القطاعات التي تقود عجلة النمو.

وأوضح أن الإمارة أظهرت خلال العام الماضي تميزاً ملحوظاً وتقدماً لافتاً في قطاعات ومجالات استراتيجية أخرى كالتقنية والتكنولوجيا الذكية والابتكار والاقتصاد الإسلامي والطاقة النظيفة والصناعة، معتبراً أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) تشكل مرتكزاً للنجاحات التي تحققها دبي على الساحة الاقتصادية العالمية.

كما لفت إلى أن غرفة دبي عززت تواجدها الخارجي الذي يهدف لاستكشاف فرص استثمارية جديدة لمجتمع الأعمال في دبي، ومساعدة الشركات العاملة في الإمارة على التوسع في الأسواق الخارجية بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي.

دبي الذكية

وبدورها قالت الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام دبي الذكية إن دبي أصبحت وجهة عالمية للاقتصاد والاستثمار، وأن كل أبناء دبي هم سفراء لها أينما حلوا، يتقدمهم الدبلوماسيون الذين يعتبرون مفتاح الدخول لدبي والاستثمار فيها، والذين أولتهم القيادة الرشيدة ثقة عالية في تمثيل وطننا في مختلف بقاع الأرض، ليعكسوا الصورة الحقيقية المشرفة للإنسان الإماراتي ووطنه المتميز بموقعه وتطوره وريادته العالمية.

وأضافت: تستثمر دبي في تصميم مستقبلها بأعلى المعايير والمستويات التي تفوق التوقعات العالمية، وتعمل دبي الذكية على استقطاب الكفاءات العالمية، وتوظيف الابتكارات التكنولوجية، في كافة القطاعات في دبي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتسعى لتوفير مدينة آمنة وكفؤة وسلسة تمكن المستثمرين من كل أنحاء العالم وتشجعهم على البدء باستثماراتهم في دبي من دون مخاطر.