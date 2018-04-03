جائزة «الإسلامي للأغذية» تحصل على «سوبر براندز» 2018

فازت شركة الإسلامي للأغذية بجائزة «سوبر براندز» خلال حفل توزيع الجوائز السنوي 2018 الذي أقامه مجلس «سوبر براندز» الإمارات أخيراً. وكانت الإسلامي للأغذية إحدى 23 شركة تعمل في المنطقة الحرة بالحمرية فازت باللقب عن فئة المستهلكين، وتم ترشيحها من قبل سلطة المنطقة الحرة.

وتضمنت الجائزة التي يمنحها مجلس «سوبر براندز» الإمارات، الهيئة المستقلة المتخصصة بتقييم تميز العلامات التجارية اختيار العلامات النهائية من قائمة وضعها مجلس «سوبر براندز» وتضمنت أكثر من 10 آلاف علامة تجارية، وأعقب ذلك تصويت عبر الإنترنت شارك فيه نحو 2000 من كبار المديرين والمتخصصين في التسويق من العلامات التجارية المرشحة. ويأتي الفوز تأكيداً على التزام الإسلامي للأغذية بأعلى المعايير والأنظمة المتبعة بتصنيع المنتجات الغذائية الحلال في المنطقة.