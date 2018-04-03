1.16 مليار درهم أرباح «جافزا» في 2017

أعلنت المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) في بيان أمس، أنها حققت عائدات بلغت 1.953 مليار درهم في العام المالي 2017، مقابل 1.937 مليار درهم في العام السابق له بارتفاع بنسبة 1%.

وقال بيان للمنطقة موقع من سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة إلى بورصة ناسداك دبي، نيابة عن مجلس الإدارة، أن الأرباح قبل خصم الأهلاك والاستهلاك والضرائب بلغت 1.573 مليار درهم، مقابل 1.531 مليار درهم في العام السابق له، بزيادة 3%.

وبلغت الأرباح الصافية 1.169 مليار درهم، مقابل 1.156 مليار درهم في 2016. وجاء في البيان أن منطقة جبل علي الحرة استثمرت 310 ملايين درهم في 2017 في مشاريع التطوير. وتم الانتهاء من إنشاء برج جافزا 2، ومركز جافزا 1 للمؤتمرات، الذي يضم 55 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير.