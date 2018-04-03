جمارك أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع شركات التخليص

استقبل راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ظهر أمس، ممثلي مجموعة من شركات التخليص، وذلك في المبنى الرئيس للإدارة. ويأتي اللقاء بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين جمارك أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين، كشركات التخليص الجمركي العاملة في الإمارة.

وذلك عن طريق تبني استراتيجية التواصل المستمر مع الشركاء، للتعرف إلى التحديات التي تواجه تنفيذ عمليات التخليص الجمركي، والتي من شأنها أن تؤثر في تسهيل حركة التجارة والتنمية، ودعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة كافة التحديات التي تواجه جمارك أبوظبي، وشركات التخليص، للتعرف إلى أفضل سبل مواجهة تلك التحديات، والعمل سوياً لتقديم حلول عملية، تساعد على التغلب عليها، كما تم استعراض العديد من المبادرات المقترحة، لتعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم تيسير عمليات التخليص الجمركي من كافة النواحي.